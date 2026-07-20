Harry Kane : Thomas Tuchel peut mener l'équipe d'Angleterre vers de nouveaux sommets

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a partagé ses réflexions sur l'état psychologique de l'équipe après l'échec lors de la Coupe du Monde 2026 et sur l'avenir de l'entraîneur Thomas Tuchel. Après la défaite en demi-finale contre l'Argentine, l'équipe tente encore de se remettre. Malgré cela, Kane a exprimé son soutien continu au technicien allemand. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du tournoi organisé aux États-Unis, l'Angleterre a remporté la médaille de bronze en battant la France lors du match pour la troisième place. Bien que ce résultat soit la meilleure performance des « Three Lions » depuis 60 ans, les supporters et les experts ont vivement critiqué les décisions tactiques de Tuchel en demi-finale. En particulier, le passage à un jeu défensif alors que l'Angleterre menait au score contre l'Argentine est considéré comme la cause principale de la défaite.

Confiance en Tuchel et erreurs tactiques

Dans une interview accordée à Goal.com, Harry Kane a souligné que les émotions et l'expérience tactique de l'entraîneur sont cruciales pour l'équipe. « Tuchel a su donner confiance non seulement aux joueurs, mais à tout le pays, sur le fait que nous pouvions gagner. C'est pourquoi la défaite de cette année a été plus douloureuse que jamais. Il ne prend peut-être pas toujours les bonnes décisions, mais il nous guide sur la bonne voie », a déclaré le capitaine.

Selon le capitaine, l'équipe ne doit pas faire preuve de passivité dans les moments décisifs du match. Les 30 dernières minutes contre l'Argentine ne reflétaient pas le football que l'Angleterre souhaite pratiquer. Kane a noté que ce sujet a été largement discuté dans le vestiaire, mais qu'il est désormais temps d'appliquer cette expérience sur le terrain.

Un pas vers l'avenir

L'équipe d'Angleterre se concentre désormais sur les matchs de la Ligue des Nations contre des adversaires coriaces comme l'Espagne et la Croatie. Kane considère ces compétitions comme une excellente occasion d'apprendre à jouer sous une forte pression. L'objectif de l'équipe n'est pas seulement d'atteindre une demi-finale ou une finale, mais de remporter enfin un trophée prestigieux.

L'attaquant de 32 ans estime qu'il existe encore une marge de progression et qu'avec Tuchel, cet objectif est réalisable. Bien que la médaille de bronze soit un résultat historique pour le football anglais, les ambitions de l'équipe sont nettement plus élevées. Des discussions sérieuses entre le capitaine et l'entraîneur sur l'amélioration de l'équipe sont attendues lors des prochains rassemblements.