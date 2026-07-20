Tottenham rejette une offre de 46 millions de livres de Newcastle pour Lucas Bergvall

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Tottenham rejette une offre de 46 millions de livres de Newcastle pour Lucas Bergvall

Le club londonien de Tottenham a rejeté une offre importante concernant son talentueux milieu de terrain Lucas Bergvall. Selon les informations rapportées par Goal.com, Newcastle a proposé 46 millions de livres sterling pour le jeune joueur suédois, mais la direction des « Spurs » n'a pas donné son accord pour ce transfert. C'est ce que rapporte Goal.com .

Il semblerait que le joueur de 20 ans lui-même soit préoccupé par son manque de temps de jeu au sein de l'équipe et soit prêt à envisager des options de transfert vers un autre club. Malgré cela, aucune discussion concrète n'a encore eu lieu entre la direction de Tottenham et le joueur concernant son avenir. Bergvall avait exprimé ses inquiétudes quant à sa place dans le onze de départ au début de l'été.

Concurrence et changement d'entraîneur

Bien que Bergvall ait disputé 33 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, sa situation a changé après l'arrivée de Roberto De Zerbi en mars. Sous la direction du nouvel entraîneur, il n'a été titularisé qu'une seule fois. Lors des six derniers matchs de la saison, il n'a joué que 51 minutes au total.

Ce qui complique encore la situation, c'est que Tottenham a dépensé près de 200 millions de livres pour renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato. Notamment, les signatures de Sandro Tonali en provenance de Newcastle et de Mateus Fernandes de West Ham pourraient réduire davantage les chances de Bergvall d'intégrer l'équipe première.

Contrat à long terme et reconnaissance internationale

Le refus de Tottenham face à l'offre de Newcastle montre que le club valorise toujours le jeune joueur. De plus, le contrat actuel de Bergvall court jusqu'en 2031, ce qui donne un avantage au club londonien dans les négociations. Arrivé en provenance du club suédois de Djurgårdens pour 8,5 millions de livres début 2024, le joueur a déjà disputé 78 matchs sous les couleurs londoniennes.

Lucas Bergvall a également su s'imposer sur la scène internationale. Il a participé à la dernière Coupe du Monde avec l'équipe nationale de Suède, devenant le plus jeune joueur suédois de l'histoire du tournoi. À ce jour, il compte 14 sélections. Outre Newcastle, Nottingham Forest manifeste également un intérêt pour le joueur.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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