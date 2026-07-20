64 équipes pour la Coupe du Monde 2030 ? Une précision importante

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a remis à l'ordre du jour le projet d'organiser la Coupe du Monde 2030 avec 64 équipes. Il a souligné que, pour le centenaire du tournoi, la compétition deviendrait la plus grande de l'histoire.

Cependant, le format à 64 équipes n'a pas encore été officiellement approuvé par la FIFA. Il s'agit d'une proposition avancée par la CONMEBOL, et la décision finale doit être prise par l'instance dirigeante du football mondial. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également indiqué que la question serait discutée après la Coupe du Monde 2026.

Quelle a été la déclaration de Domínguez ?

Le chef de la CONMEBOL a souligné sur ses réseaux sociaux que le tournoi de 2030 marquerait le retour du football sur sa terre natale.

« Le prochain championnat aura lieu au berceau du football. C'est une excellente occasion de célébrer le centenaire du tournoi. 64 équipes participeront à la compétition », a déclaré Domínguez.

Ce n'est pas la première fois que la CONMEBOL propose officiellement un format à 64 équipes. La confédération a justifié cette idée par le désir de célébrer le centenaire du Mondial et d'impliquer davantage de pays.

La FIFA n'a pas encore pris de décision finale

Malgré la déclaration ferme de Domínguez, le nombre de participants à la Coupe du Monde 2030 n'a pas encore été officiellement porté à 64.

La direction de la FIFA a exprimé sa volonté d'étudier la proposition, mais aucune décision finale d'approbation ou de rejet n'a été annoncée. Par conséquent, il est préférable de considérer l'information selon laquelle « 64 équipes participeront à la Coupe du Monde 2030 » comme un projet en discussion plutôt que comme un format confirmé.

Alors que certaines confédérations soutiennent cette idée, d'autres craignent qu'une expansion drastique n'ait un impact négatif sur le nombre de matchs, la charge de travail des joueurs et le calendrier international.

Le tournoi se déroulera dans six pays

Pour la première fois dans l'histoire, la Coupe du Monde 2030 couvrira six pays sur trois continents. Les hôtes principaux du tournoi sont l'Espagne, le Portugal et le Maroc.

Les matchs inauguraux dédiés au centenaire du Mondial seront organisés en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. L'Uruguay a accueilli la première Coupe du Monde de l'histoire en 1930.

Ainsi, la compétition se tiendra sur les territoires de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud.

Que changerait le format à 64 équipes ?

Pour la Coupe du Monde 2026, le nombre de participants a été augmenté pour la première fois de 32 à 48, portant le tournoi à 104 matchs. Si le Mondial 2030 est élargi à 64 équipes, le nombre de rencontres pourrait encore augmenter considérablement.

Cela donnerait à davantage de pays la possibilité de participer à la Coupe du Monde. En même temps, cela soulève de nouvelles questions concernant la durée du tournoi, le système de qualification, le format des groupes et la charge physique des joueurs.

Le dernier mot reviendra à la FIFA

La CONMEBOL exprime ouvertement son intention d'organiser la Coupe du Monde 2030 avec 64 équipes. La récente déclaration de Domínguez montre que la partie sud-américaine n'a pas abandonné ce projet.

Cependant, le droit de modifier le format appartient à la FIFA. Par conséquent, ce n'est qu'après une décision officielle que l'on saura si le plus grand Mondial de l'histoire deviendra réalité ou si le système à 48 équipes sera maintenu.