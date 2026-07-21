Unai Emery appelle son ancien protégé en Angleterre : Aston Villa et Milan proches d'un accord

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Unai Emery appelle son ancien protégé en Angleterre : Aston Villa et Milan proches d'un accord

Aston Villa, qui consolide sa position en Premier League, continue de renforcer son effectif. L'entraîneur des Villans, Unai Emery, souhaite recruter un défenseur qu'il connaît bien. Il s'agit de l'Équatorien Pervis Estupiñán, qui évolue actuellement à Milan. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon le journal Tuttosport, les négociations entre les deux parties sont entrées dans une phase décisive. Unai Emery et Estupiñán ont déjà collaboré avec succès au sein du club espagnol de Villarreal. L'entraîneur apprécie les qualités du joueur équatorien et souhaite l'intégrer à l'effectif d'Aston Villa, qui lutte pour une qualification en Ligue des champions.

Pourquoi Milan vend-il son défenseur titulaire ?

La direction du géant italien, Milan, cherche à rétablir son équilibre financier grâce à ce transfert. Le club a dépensé plus de 100 millions d'euros lors du mercato estival pour des joueurs comme Gonçalo Ramos et Mario Gila. Désormais, le club est contraint de vendre certains éléments pour combler le déficit budgétaire.

Selon les informations, Milan prévoit de tirer entre 15 et 18 millions d'euros du transfert d'Estupiñán. Pour Aston Villa, cette somme ne pose aucun problème, le club ayant récemment généré 117 millions de livres sterling grâce au transfert de Morgan Rogers. Les Birminghams souhaitent réinvestir une partie de cette somme pour renforcer leur ligne défensive.

Aston Villa ne se limite pas à la défense. Le club a déjà battu son record de transfert en recrutant la star du football suisse Johan Manzambi en provenance de Fribourg. Unai Emery a pour objectif de rendre l'équipe compétitive tant sur la scène nationale qu'internationale.

Autres changements au sein de l'effectif de Milan

Le nouvel entraîneur de Milan, Rúben Amorim, travaille également à l'optimisation de l'effectif. Outre Estupiñán, le membre de l'équipe nationale des États-Unis, Yunus Musah, pourrait également quitter le club. Le club anglais de Leeds United s'y intéresse et le montant du transfert est estimé à environ 20 millions d'euros.

Par ailleurs, alors que Milan tente de conserver de jeunes talents comme Christian Comotto et Francesco Camarda, le club étudie les offres reçues pour des joueurs comme Filippo Terracciano et Warren Bondo. Stuttgart en Allemagne et l'Udinese en Italie ont rejoint la course pour Bondo.

Ces transferts en Premier League sont intéressants pour les fans de football, car Aston Villa a atteint un niveau lui permettant de rivaliser sérieusement avec les équipes du « Big Six » ces dernières années. Ces manœuvres tactiques d'Emery témoignent des ambitions du club pour la saison prochaine.

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Jahongir Tursunov
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