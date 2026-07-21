Gündoğan désigne Rodri comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026

L'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale d'Allemagne, İlkay Gündoğan, a rendu un hommage particulier à Rodri, qui a joué un rôle crucial dans le sacre mondial de l'Espagne. Selon lui, le joueur espagnol a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026.

Sur les réseaux sociaux, Gündoğan a félicité Rodri pour le titre, soulignant qu'il a une fois de plus évolué à un niveau mondial tout au long du tournoi.

« Pour moi, il a été le meilleur du tournoi »

Gündoğan a exprimé des mots chaleureux à propos de son ancien coéquipier, saluant son influence sur le jeu de l'Espagne.

« Bien sûr, je veux aussi féliciter Rodri ! Il a encore montré un jeu de classe mondiale. Pour moi, il a été le meilleur joueur de ce tournoi », a écrit Gündoğan.

Ayant déjà évolué ensemble en club, Gündoğan connaît parfaitement les capacités de Rodri, sa vision de jeu et son impact sur le collectif.

Rodri a participé à tous les matchs de l'Espagne

Lors de la Coupe du Monde 2026, Rodri a disputé les huit rencontres de l'équipe nationale d'Espagne.

Il a joué un rôle clé dans le contrôle du ballon au milieu de terrain, le lancement des attaques et l'interruption des contre-attaques rapides adverses. Le rythme de jeu et l'équilibre de l'Espagne dépendaient en grande partie de ses actions.

Bien que Rodri ne se soit pas toujours illustré par des buts ou des passes décisives, il est resté l'un des joueurs les plus importants du système tactique de l'équipe.

L'Espagne a battu l'Argentine en finale

Le match décisif de la Coupe du Monde a opposé les équipes nationales d'Espagne et d'Argentine.

Le score est resté nul durant le temps réglementaire. Le seul but inscrit en prolongation a offert la victoire 1-0 à l'Espagne.

Ainsi, l'Espagne est devenue championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. L'équipe avait remporté son premier trophée lors du mondial 2010.

La force maîtresse au milieu du terrain

La principale force de Rodri a été sa capacité à lire le jeu, à conserver le ballon sous pression et à créer des situations favorables pour ses coéquipiers.

Il a agi comme le lien entre les lignes défensives et offensives de l'Espagne, occupant une place centrale dans le plan tactique de l'entraîneur.

Selon Gündoğan, c'est cette régularité et cet impact sur l'équipe qui ont fait de Rodri le meilleur joueur du tournoi.

Une autre grande reconnaissance pour Rodri

De nombreux joueurs ont joué un rôle important dans le titre de l'Espagne. Cependant, Gündoğan a mis Rodri à part, attirant l'attention sur son travail acharné et ses actions invisibles mais décisives sur le terrain.

L'Espagne a soulevé le trophée, et Rodri a prouvé une fois de plus qu'il est l'un des milieux de terrain les plus puissants du football mondial.