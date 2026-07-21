Le PSG se retire de la course pour Ayyoub Bouaddi : la voie est libre pour le Real Madrid et le FC Barcelone

Le club français du Paris Saint-Germain a abandonné ses plans concernant le transfert d'Ayyoub Bouaddi, le talentueux milieu de terrain de 18 ans du LOSC Lille. Considéré comme l'un des jeunes espoirs les plus prometteurs d'Europe, le joueur marocain est désormais au centre d'une lutte entre les géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Cette décision devrait modifier considérablement l'équilibre des forces sur le marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le journal L'Équipe, la direction du club parisien, après avoir analysé l'effectif à la disposition de Luis Enrique, ne considère plus l'achat d'un nouveau milieu de terrain central comme une priorité. Bien que les responsables du PSG se soient renseignés sur le prix et les conditions du transfert en début de saison, ils ont finalement décidé de changer d'orientation stratégique.

La nouvelle stratégie des Parisiens

Derrière cette décision du PSG se cache la volonté du club de donner plus d'opportunités à ses propres jeunes talents. En particulier, la prolongation des contrats de joueurs comme Senny Mayulu, Fabián Ruiz et Lucas Beraldo, ainsi que le rôle croissant de jeunes comme Désiré Doué, satisfont la direction. Le club préfère miser sur ses ressources internes pour progresser.

Ayyoub Bouaddi reste l'un des joueurs les plus convoités de sa génération. Sa brillante participation à la Coupe du Monde a attiré l'attention des meilleurs recruteurs européens. Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été formulée par le Real Madrid ou le FC Barcelone, le retrait du PSG facilite grandement les négociations pour les clubs espagnols.

Selon Goal.com, Bouaddi, pur produit du centre de formation de Lille, a établi un record unique dans le championnat de France. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1 à disputer 50 matchs, battant ainsi le record détenu par le légendaire Eden Hazard. Cette statistique témoigne de la maturité et de la régularité du jeune milieu de terrain.

Ayant atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale du Maroc, Bouaddi a participé à cinq rencontres. Il a été enregistré comme le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du tournoi à débuter un quart de finale (seul Pelé était plus jeune). Une telle expérience dans une compétition aussi prestigieuse augmente sans aucun doute sa valeur marchande.

Les experts considèrent Bouaddi comme un actif stratégique du football moderne. Son potentiel technique et sa vision du jeu répondent parfaitement aux exigences des grands clubs. Désormais, une lutte entre le Real Madrid et le FC Barcelone est attendue lors du mercato estival, l'absence d'un concurrent financièrement puissant comme le PSG permettant de mieux contrôler le prix du transfert.