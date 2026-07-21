Tottenham et Naples en négociations pour un échange de gardiens

Le club anglais de Tottenham et l'équipe italienne de Naples pourraient conclure un accord inattendu lors du mercato estival. Les deux parties étudient sérieusement l'option d'un échange de gardiens. Dans le cadre de cet accord, Guglielmo Vicario pourrait retourner en Italie, tandis que le Serbe Vanja Milinkovic-Savic rejoindrait le club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Après la nomination de Massimiliano Allegri au poste d'entraîneur principal à Naples, les perspectives tactiques et les plans d'effectif de l'équipe ont radicalement changé. Le nouvel entraîneur prévoit de miser sur Alex Meret dans les cages, ce qui remet en question l'avenir de Milinkovic-Savic, recruté l'année dernière pour 22 millions d'euros. Selon Goal.com, c'est précisément cette situation qui a déclenché les négociations avec Tottenham.

Changements tactiques et nouveaux projets

La saison dernière, Tottenham a lutté pour son maintien en Premier League, terminant à la 17e place du classement. Désormais, le club londonien, qui a lancé un nouveau projet sous la direction de Roberto De Zerbi, travaille activement au renforcement de son effectif. Bien que Guglielmo Vicario soit le gardien titulaire, les rumeurs de transfert à son sujet ne cessent de circuler depuis un certain temps.

Selon la chaîne Rai, la direction de Naples souhaite renforcer sa ligne défensive en recrutant Vicario. Au total, Vicario a disputé 117 matchs avec Tottenham et a gardé sa cage inviolée à 29 reprises. Il a également joué un rôle clé dans le parcours du club en Ligue Europa la saison dernière.

Pour Milinkovic-Savic, un transfert vers le club londonien pourrait marquer un nouveau tournant dans sa carrière. Considéré comme un gardien correspondant au style de Roberto De Zerbi, le portier serbe possède toutes les qualités physiques nécessaires pour s'adapter au football anglais. Si cet échange se concrétise, les deux clubs résoudraient leurs problèmes de gardien d'un seul coup.

Les négociations entre les clubs se poursuivent et le processus devrait s'éclaircir dans les prochains jours. Ce transfert pourrait non seulement sceller le destin des deux gardiens, mais aussi définir la stratégie globale des équipes pour la saison prochaine. Tottenham reste l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts et ces mouvements inattendus captivent l'attention des supporters.