Un vieil ami à la rescousse : Osasuna rappelle Arrasate après une série de mauvais résultats

Après un début de saison difficile en championnat d'Espagne, Osasuna a procédé à un changement majeur dans son staff technique. En raison des résultats décevants, Luis Ramis a été limogé et l'ancien entraîneur de l'équipe, Jagoba Arrasate a été rappelé au poste d'entraîneur principal.

Le club de Pampelune a officialisé le retour du technicien basque et a signé un partenariat à long terme avec lui.

Un second mandat et un projet jusqu'en 2029

Le retour d'Arrasate à Pampelune suscite un nouvel espoir pour le club :

Confiance à long terme : Le nouveau contrat signé avec Jagoba Arrasate est valable jusqu'au 30 juin 2029 ; est valable ;

Second mandat : Il s'agit de la deuxième période du technicien basque à Osasuna, après avoir connu des années fructueuses avec l'équipe par le passé ;

Mission de sortie de crise : L'entraîneur a pour mission immédiate de stabiliser le jeu de l'équipe et de s'éloigner de la zone dangereuse du classement.

La situation d'Osasuna au classement et le prochain défi

État actuel du club et détails de la prochaine rencontre :

Position au classement : Actuellement, le club de Pampelune n'occupe que la 16e place du championnat d'Espagne ;

Prochain match : Le premier test de Jagoba Arrasate après son retour aura lieu le dimanche 18 octobre contre le Racing de Santander.

Les supporters d'Osasuna espèrent que le retour d'un entraîneur bien connu apportera un nouveau souffle à l'équipe et améliorera les résultats.