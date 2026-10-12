Le club d'Osasuna limoge son entraîneur Luis Miguel Ramis

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Le club d'Osasuna limoge son entraîneur Luis Miguel Ramis

Le premier licenciement majeur de la saison en La Liga espagnole a été enregistré. Le club de Pampelune, «Osasuna» a officiellement annoncé la résiliation anticipée du contrat de son entraîneur principal, Luis Miguel Ramis. Selon le communiqué officiel du club, l'ensemble du staff technique a également quitté ses fonctions aux côtés du technicien espagnol.

Arrivé à la tête de l'équipe seulement lors de la trêve estivale, le passage du technicien à Pampelune fut bien plus court que prévu.

Raison du licenciement : 8 points en 8 journées et zone de relégation

La décision radicale de la direction d'«Osasuna» fait suite aux résultats insatisfaisants en championnat :

  • Un début de saison raté : Sous la direction de Ramis, l'équipe a disputé un total de 8 rencontres en La Liga, n'en remportant que 2 victoires, enregistrant 2 matchs nuls et subissant 4 défaites ; subissant 4 défaites ;

  • Inquiétude au classement : Avec 8 points accumulés, l'équipe de Pampelune occupe la partie basse du tableau — la 16e place — et se rapproche dangereusement de la zone de relégation.

Le parcours du technicien expérimenté

Luis Miguel Ramis, âgé de 54 ans, possède une grande expérience d'entraîneur dans le football espagnol :

  • Anciennes équipes : Le technicien a dirigé par le passé les clubs de Burgos, Espanyol, Tenerife, Albacete et Almería ;

  • Parcours au sein du système madrilène : Il a débuté sa carrière d'entraîneur à l'académie du Real Madrid, dirigeant l'équipe des moins de 19 ans du «club royal» ainsi que l'équipe réserve, le Real Castilla.

Réaction officielle du club et nouvelle nomination

La direction d'«Osasuna» a remercié Ramis et ses adjoints pour leur collaboration à court terme et leur a souhaité bonne chance pour la suite. Le service de presse du club a également indiqué que le nom du nouvel entraîneur serait officiellement annoncé dans les prochains jours.

Luis Miguel RamisOsasunaLa LigaPampeluneFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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