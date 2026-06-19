Le champion d'Angleterre en titre, Liverpool, a réalisé son premier grand coup du mercato estival. Les Merseysiders ont officiellement annoncé la signature d'un contrat à long terme avec Viktor Munos, l'espoir offensif de l'équipe nationale d'Espagne et du club d'Osasuna.

Il est à noter que les préparatifs de la Coupe du Monde se déroulent actuellement intensément aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le talent de 22 ans a passé sa visite médicale outre-Atlantique, dans le Tennessee, au camp d'entraînement de l'équipe nationale d'Espagne.

Chiffres et détails clés du transfert

Indicateur Détails Joueur Viktor Munos (Espagne) Âge 22 ans Montant du transfert 40 millions d'euros Type de contrat Long terme Ancien club Osasuna (Espagne)

Millions et pourcentage de transfert pour le Real Madrid

Le Real Madrid bénéficiera également d'un gain financier important grâce à ce transfert. Selon des initiés, exactement la moitié du montant du transfert de 40 millions d'euros — 20 millions d'euros — iront dans les caisses du « club royal ».

En effet, Viktor Munos est un pur produit de l'académie du Real Madrid. Le club madrilène possédait un droit de rachat, mais la direction a décidé de ne pas l'utiliser et a préféré percevoir une part de 50 % sur le transfert.

Comment Munos a-t-il attiré l'attention des grands clubs ?

Transféré de la réserve du Real vers Osasuna en début de saison dernière, l'attaquant est rapidement devenu l'une des révélations les plus brillantes de La Liga. Sa saison de débuts dans l'élite a été véritablement mémorable.

Statistiques de Viktor Munos avec Osasuna la saison dernière : • 34 matchs (disputés en La Liga) • 6 buts marqués • 2 passes décisives (assists) délivrées

C'est grâce à cette efficacité et à son assurance sur le terrain que le joueur de 22 ans a attiré l'attention du sélectionneur espagnol et a réussi à intégrer la liste élargie pour la Coupe du Monde 2026.

Conclusion des analystes sportifs : Liverpool a réalisé un transfert très intelligent et prometteur pour l'avenir. La vitesse, le dribble et le sang-froid de Viktor Munos l'aideront sans aucun doute à s'adapter rapidement au football intense de la Premier League. Anfield attend cette nouvelle étoile avec impatience !

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