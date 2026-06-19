Officiel : Liverpool annonce le transfert d'un talent espagnol

·4·Sport
Officiel : Liverpool annonce le transfert d'un talent espagnol

Le champion d'Angleterre en titre, Liverpool, a réalisé son premier grand coup du mercato estival. Les Merseysiders ont officiellement annoncé la signature d'un contrat à long terme avec Viktor Munos, l'espoir offensif de l'équipe nationale d'Espagne et du club d'Osasuna.

Il est à noter que les préparatifs de la Coupe du Monde se déroulent actuellement intensément aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le talent de 22 ans a passé sa visite médicale outre-Atlantique, dans le Tennessee, au camp d'entraînement de l'équipe nationale d'Espagne.

Chiffres et détails clés du transfert

Indicateur

Détails

Joueur

Viktor Munos (Espagne)

Âge

22 ans

Montant du transfert

40 millions d'euros

Type de contrat

Long terme

Ancien club

Osasuna (Espagne)

Millions et pourcentage de transfert pour le Real Madrid

Le Real Madrid bénéficiera également d'un gain financier important grâce à ce transfert. Selon des initiés, exactement la moitié du montant du transfert de 40 millions d'euros — 20 millions d'euros — iront dans les caisses du « club royal ».

En effet, Viktor Munos est un pur produit de l'académie du Real Madrid. Le club madrilène possédait un droit de rachat, mais la direction a décidé de ne pas l'utiliser et a préféré percevoir une part de 50 % sur le transfert.

Comment Munos a-t-il attiré l'attention des grands clubs ?

Transféré de la réserve du Real vers Osasuna en début de saison dernière, l'attaquant est rapidement devenu l'une des révélations les plus brillantes de La Liga. Sa saison de débuts dans l'élite a été véritablement mémorable.

Statistiques de Viktor Munos avec Osasuna la saison dernière :

34 matchs (disputés en La Liga)

6 buts marqués

2 passes décisives (assists) délivrées

C'est grâce à cette efficacité et à son assurance sur le terrain que le joueur de 22 ans a attiré l'attention du sélectionneur espagnol et a réussi à intégrer la liste élargie pour la Coupe du Monde 2026.

Conclusion des analystes sportifs :

Liverpool a réalisé un transfert très intelligent et prometteur pour l'avenir. La vitesse, le dribble et le sang-froid de Viktor Munos l'aideront sans aucun doute à s'adapter rapidement au football intense de la Premier League. Anfield attend cette nouvelle étoile avec impatience !

Suivez toujours avec nous les dernières actualités officielles du mercato et les journaux de la Coupe du Monde !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Bogdan Guskov affrontera Jan Błachowicz pour un match revanche en SerbieBogdan Guskov affrontera Jan Błachowicz pour un match revanche en SerbieAujourd'hui, 07:44Le Canada bat le Qatar 6-0 et se qualifie pour les phases finalesLe Canada bat le Qatar 6-0 et se qualifie pour les phases finalesAujourd'hui, 07:36L'Inter prolonge le contrat de Cristian Chivu : le technicien roumain reste jusqu'en 2028L'Inter prolonge le contrat de Cristian Chivu : le technicien roumain reste jusqu'en 2028Aujourd'hui, 02:34Ja’far Irismetov explique comment arrêter le Portugal et RonaldoJa’far Irismetov explique comment arrêter le Portugal et RonaldoAujourd'hui, 02:29La Suisse s'impose largement face à la Bosnie-HerzégovineLa Suisse s'impose largement face à la Bosnie-HerzégovineAujourd'hui, 02:07Paul Scholes : Cristiano Ronaldo est devenu un problème pour l'équipe du PortugalPaul Scholes : Cristiano Ronaldo est devenu un problème pour l'équipe du PortugalAujourd'hui, 02:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?