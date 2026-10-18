Osasuna - Racing Santander : compositions et direct commenté

1719
Un bon dégagement du défenseur signifie que le Racing Santander ne tire rien de ce corner.
55
Osasuna a eu l'occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.
54
Ante Budimir (Osasuna) a suivi le ballon et a repris de volée dans la surface, mais sa frappe est passée à côté du poteau gauche.
52
Iker Muñoz (Osasuna) touche le ballon de la main.
51🟨
Jorge Salinas (Racing Santander) fait faute et l'arbitre lui sort un carton jaune sans hésiter.
49
Ruben García (Osasuna) reprend du tac au tac ! Belle frappe de l'extérieur de la surface, mais le ballon passe tout près du poteau gauche.
46🔁
José López procède à un changement. Au début de la seconde période, Andrés Martín (Racing Santander) remplace André Almeida.
46⏱
La seconde période a commencé.
45+5⏱
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps, les joueurs regagnent les vestiaires.
45+1
Jeu interrompu, Ante Budimir (Osasuna) a fait une main.
45+2
Ante Budimir (Osasuna) y va très fort dans ce duel, Juan Martínez siffle une faute.
45
Il y aura au moins 4 minutes de temps additionnel.
45
Yassir Zabiri (Racing Santander) élimine ses adversaires jusqu'à l'entrée de la surface et décoche une frappe. Le gardien tente de repousser, mais le ballon frôle le poteau gauche.
41
Superbe arrêt du gardien ! Jonatan Dubasin (Osasuna) décoche une frappe puissante, mais le portier anticipe et repousse le ballon.
39
Le Racing Santander a joué le corner court au lieu de centrer dans la surface.
39
Matteo Prati (Racing Santander) place une tête sur coup franc, mais les défenseurs repoussent. Le gardien n'a pas à s'inquiéter. Le ballon sort des limites du terrain. Le Racing Santander va obtenir un corner.
38
Juan Martinez siffle. Ruben Garcia (Osasuna) commet une faute pour jeu dangereux. Le Racing Santander va donner le coup franc. Voyons ce qu'ils vont pouvoir créer de cette situation.
37
Jon Moncayola (Osasuna) se bat pour le ballon et Juan Martinez siffle une faute.
34
Sergio Canales (Racing Santander) tente sa chance, mais sa frappe manque le cadre.
33
L'assistant a levé son drapeau et l'arbitre a sifflé. Jonathán Dubasin (Osasuna) a mis le ballon au fond, mais le but a été refusé pour hors-jeu.
31
Quelle superbe occasion gâchée ! Ruben García (Osasuna) reprend un centre précis dans la surface, mais sa tête passe à côté.
30
Faute de Rubén García (Osasuna). L'arbitre siffle.
29
Íñigo Vicente (Racing Santander) adresse un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs adverses bloquent le ballon.
28🟨
Juan Martínez avertit Valentin Rosier (Osasuna) d'un carton jaune pour une faute.
24
Jorge Salinas (Racing Santander) est signalé hors-jeu. Il avait de l'espace dans le dos de la défense, mais il est parti trop tôt.
21
Osasuna - Racing Santander. Score : 1-0.
Jeanuel Belocian (Racing Santander) va mieux après une frayeur due à une blessure.
18✚
Jeanuël Belocian (Racing Santander) est blessé et reste au sol, l'arbitre arrête le jeu pour l'intervention des soigneurs.
18
Le corner tiré par le Racing Santander a été bien repoussé par Aitor Fernández (Osasuna).
18
Suite à un coup franc de moyenne distance tiré par le Racing Santander, le ballon a été contré par un défenseur. Le Racing Santander obtient un corner.
14
Le Racing Santander n'a pas profité de ce corner, Aitor Fernández (Osasuna) s'impose dans les airs et capte le ballon.
14
André Almeida (Racing Santander) tente sa chance de loin, mais sa frappe non cadrée s'envole largement au-dessus de la transversale.
13
Ante Budimir (Osasuna) a bien repris le centre et a adressé une frappe difficile au centre du but, mais le gardien était bien placé et a écarté le danger.
12
Julen Agirrezabala a fait preuve d'une excellente lecture du jeu en devançant Jonatan Dubasin (Osasuna) sur un centre dangereux venu de l'extérieur de la surface.
9⚽1-0
But ! Ante Budimir (Osasuna) transforme le penalty dans le petit filet gauche, imparable pour le gardien Julen Agirrezabala !
9
Ante Budimir (Osasuna) prend ses responsabilités et place déjà le ballon.
8🎯
L'arbitre Juan Martínez n'a pas changé d'avis après consultation de la VAR. PENALTY pour Osasuna !
7VAR
La joie des joueurs d'Osasuna a été de courte durée, l'arbitre ayant annoncé que le penalty serait vérifié à l'aide de la VAR. Espérons que cela ne prendra pas trop de temps.
6🎯
Jeanuël Belocian (Racing Santander) s'engage dans un duel viril et Juan Martínez siffle une faute. Penalty pour Osasuna ! Presque tous les joueurs adverses encerclent l'arbitre pour protester. Cependant, la décision est prise et ne changera pas.
6🟨
Álvaro Mantilla (Racing Santander) a continué à protester auprès de l'arbitre, Juan Martínez a fini par perdre patience et lui a donné un carton jaune.
5VAR
La décision de la VAR est tombée. Le but d'Osasuna est refusé pour un hors-jeu au début de l'action.
4VAR
Attendez ! L'arbitre signale qu'il veut revoir le but d'Osasuna à la VAR. Un hors-jeu au début de l'action est probablement en train d'être vérifié.
3
Alejandro Catena (Osasuna) a placé une tête de très près vers le poteau gauche, mais Julen Agirrezabala a réalisé un superbe arrêt pour repousser le ballon.
3
Osasuna va tirer un corner.
3⚽1-0
But ! Jonatan Dubasin (Osasuna) a bien suivi sur ce ballon repoussé dans la surface et a trompé le gardien d'une frappe puissante. Score : 1-0.
1
Jonatan Dubasin (Osasuna) est signalé hors-jeu, l'assistant lève son drapeau et l'arbitre siffle.
1⏱
L'arbitre siffle et le match commence.
17:00
Osasuna donne le coup d'envoi.
17:00
Juan Martínez a été désigné arbitre principal de ce match.
17:00
Vous pouvez retrouver les détails de ce match ainsi que les compositions de départ des deux équipes.
17:00
Bienvenue pour suivre le commentaire textuel minute par minute de la rencontre d'aujourd'hui. Vous pouvez suivre tous les faits marquants sur le terrain par écrit. Bon match à tous.
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