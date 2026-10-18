Osasuna - Racing Santander : compositions et direct commenté

La rencontre de LaLiga entre Osasuna et le Racing Santander débutera le 18 octobre à 17h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ d'Osasuna : 13. Fernández A., 22. Boyomo F., 23. Bretones A., 17. Budimir A., 24. Catena A., 21. Dubasin J., 14. García R., 16. Gómez M., 7. Moncayola J., 8. Muñoz I., 19. Rose V.

Remplaçants d'Osasuna : 27. Argibide I., 11. Barja K., 26. Echegoyen M., 9. García R., 1. Herrera S., 18. Moro R., 29. Osambela A., 31. Rafa, 15. Rico D., 35. Santos U., 6. Torró L., 48. Yeboah R.

Entraîneur d'Osasuna : Arrasate J.

Composition de départ du Racing Santander : 13. Agirrezabala J., 8. Almeida A., 24. Belocian J., 20. Canales S., 2. Mantilla A., 23. Martín I., 18. Prati M., 5. Ramón P., 17. Salinas J., 10. Vicente I., 21. Zoubiri Y.

Remplaçants du Racing Santander : 9. Arana J., 15. García P., 16. González F., 14. Gueye M., 7. Guliashvili G., 31. Jiménez A., 19. Luke I., 3. Martín A., 11. Martín A., 22. Pedro Felipe, 6. Sainz-Maza I., 12. Villalibre A.

Entraîneur du Racing Santander : López J.