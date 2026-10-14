Les horaires des quarts de finale de la Coupe d'Ouzbékistan sont annoncés

La Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan (PFL) a officiellement confirmé les horaires et le calendrier précis des rencontres des quarts de finale de la Coupe nationale. Les matchs de cette étape cruciale de la compétition les 20 et 21 octobre auront lieu.

Les quarts de finale suscitent un grand intérêt, non seulement en raison des confrontations directes entre les leaders de la Super League, mais aussi grâce à la participation sensationnelle des clubs des divisions inférieures.

Quatre affiches, deux jours de fête du football

Selon le calendrier, trois matchs auront lieu le premier jour, et une rencontre déterminant le dernier demi-finaliste se déroulera le deuxième jour :

20 octobre (mardi) :

18:30 | AGMK — Guliston À Olmaliq, les représentants de la Première Ligue venus de Sirdaryo entreront sur le terrain pour tenter de créer une immense sensation ;

19:00 | Sogdiana — Andijan Une lutte acharnée à Jizzakh entre les équipes de la vallée et de la région ;

19:00 | Neftchi — Lokomotiv L'une des affiches les plus centrales et intrigantes de cette phase, où deux clubs expérimentés se battront pour une place en demi-finale.

21 octobre (mercredi) :

19:00 | Navbahor — Ghazalkent Lors de la confrontation à Namangan, les « Faucons » seront mis à l'épreuve par Ghazalkent devant leurs supporters.

L'intrigue des quarts de finale : Le courage des clubs des divisions inférieures

La campagne de coupe de cette saison reste marquée par une série de résultats inattendus :

L'héroïsme de Guliston : Les protégés d'Abbos Ergashev, pensionnaires de la Première Ligue, ont surpris des adversaires de taille pour atteindre les quarts de finale. Le match à Olmaliq sera un véritable test historique pour les joueurs de Sirdaryo ;

Le duel entre Neftchi et Lokomotiv : La rencontre entre deux grands noms du football national promet d'être le joyau de la compétition — pour les deux camps, remporter la coupe est l'un des objectifs majeurs de la saison ;

La pression aux portes des demi-finales : Le système de play-offs en match unique ne pardonne aucune erreur, ce qui garantit intensité et football offensif à chaque minute.

Les noms des quatre meilleures équipes du pays seront connus à l'issue de ces deux jours de matchs dramatiques.