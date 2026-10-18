Débuts et altercation verbale : Shohjahon Ergashev triomphe lors d'un combat à mains nues

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Débuts et altercation verbale : Shohjahon Ergashev triomphe lors d'un combat à mains nues

Ancien prétendant au titre mondial de boxe professionnelle et célèbre athlète ouzbek surnommé le puncheur, Shohjahon Ergashev a pris un tournant décisif dans sa carrière en montant pour la première fois sur le ring pour un combat à mains nues (bare-knuckle).

Lors du tournoi international IBA Nomad 16 organisé dans la capitale Tachkent, notre compatriote a affronté le combattant kazakh expérimenté Dastan Bekenet a remporté une victoire éclatante. Cependant, une dispute financière et une altercation inattendue survenues dans l'octogone après le combat sont devenues le sujet principal de l'événement.

3 rounds d'intensité : La décision unanime des juges

Le combat, disputé selon les règles du bare-knuckle, a été marqué par un rythme élevé et des échanges sanglants :

  • Maîtrise au début : Shohjahon Ergashev a maintenu sa domination tout au long du combat grâce à ses coups puissants et ses combinaisons rapides ;

  • La résistance de Beken : Le rival kazakh a résisté aux coups, évitant un arrêt prématuré du combat, menant ainsi à une confrontation complète de 3 rounds ;

  • Victoire unanime : À l'issue des rounds, le jury a reconnu à l'unanimité la supériorité du boxeur ouzbek, permettant à Ergashev de réussir ses débuts dans cette nouvelle discipline.

« Vas-tu donner ton cachet ? » : La question provocatrice de l'animateur et le tumulte

La situation est devenue tendue lors de l'interview officielle d'après-combat :

  • La question inappropriée de l'animateur : L'animateur kazakh de l'événement, micro en main, a rappelé qu'Ergashev avait promis de mettre son adversaire KO avant le combat : « Le KO promis n'a pas eu lieu, vas-tu maintenant donner ton cachet à Dastan Beken ou non ? » a-t-il demandé avec une pointe de provocation inhabituelle ;

  • La réponse ferme de Shohjahon : Ergashev a réagi vivement, déclarant qu'il réglerait les questions financières uniquement avec la direction de la Ligue et soulignant que son cachet était bien plus élevé que celui de son adversaire ;

  • Confrontation sur le ring : Suite à ces mots, une vive altercation verbale a éclaté entre les deux camps, nécessitant l'intervention des organisateurs pour calmer la situation.

Ce début brillant et controversé de Shohjahon Ergashev dans la ligue de combat à mains nues a considérablement accru l'intérêt pour ses futurs affrontements.

Shohjahon ErgashevIBA Nomad 16Dastan BekenBare-knuckleBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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