Shohjahon Ergashev lance un défi ouvert à Shahobiddin Egamov pour la ceinture Nomad

Représentant renommé de la boxe professionnelle, Shohjahon Ergashev a fait une déclaration inattendue, exprimant sa volonté de monter sur le ring pour le titre de champion de la Nomad League. Connu pour ses opinions tranchées et directes, notre maître des gants a choisi une autre cible ouzbèke : Shahobiddin Egamov.

Ergashev a révélé les détails de leurs séances de sparring passées, augmentant au maximum l'intrigue avant un éventuel combat.

« Dix rounds de sparring » : La déclaration fracassante d'Ergashev

En se remémorant les entraînements passés avec Egamov, Shohjahon Ergashev a vivement critiqué le niveau de son adversaire :

Endurance d'un round : « Nous avons fait plus de 10 sparrings en salle avec Egamov, qui combat pour la ceinture des 65 kg. Cependant, il n'a pas tenu un seul round face à moi. Je peux lui dire cela en face sans hésiter », a souligné Ergashev ;

Conflit « Kulachka » : Selon le sportif, un petit différend a eu lieu entre eux auparavant. À l'époque, Egamov lui avait proposé de s'affronter à mains nues (« kulachka ») et Shohjahon a accepté ce défi sans hésiter ;

Le poids n'est pas un problème : Ergashev a précisé que son poids de combat habituel est de 63 kg, mais qu'il peut facilement concourir dans la catégorie des 65 kg sans aucune difficulté.

Plan : Victoire sur Dastan et combat pour le titre immédiat

Shohjahon a partagé ses projets et ambitions pour la Nomad League :

Chemin court vers le titre : « Si je bats Dastan et que tout se passe comme prévu, grâce à mon nom et ma réputation, la ligue pourrait m'offrir un combat pour le titre dès le prochain affrontement », déclare le boxeur ;

Menace sur deux catégories : Ergashev a ouvertement défié non seulement les champions en titre des 65 kg, mais aussi ceux des 70 kg.

Quand le combat pourrait-il avoir lieu ?

Pour l'instant, aucun affrontement n'a été officiellement annoncé par les organisateurs entre Shohjahon Ergashev et Shahobiddin Egamov.

Cependant, compte tenu des déclarations percutantes d'Ergashev et du grand intérêt des fans ouzbeks, on s'attend à ce que la promotion Nomad organise bientôt ce duel intense et très attendu.