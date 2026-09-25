Abbos Fayzullayev révèle le secret de la victoire contre l'Iran : Analyse de l'esprit d'équipe

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Abbos Fayzullayev révèle le secret de la victoire contre l'Iran : Analyse de l'esprit d'équipe

Après la victoire sensationnelle 3-1 contre l'équipe nationale d'Iran au stade Istiqlol de Fergana, Abbos Fayzullayev, étoile montante de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club CSKA, s'est exprimé devant les journalistes. Le jeune meneur de jeu, qui s'est distingué par ses mouvements incessants, ses dribbles rapides et sa pression constante sur les défenseurs adverses, est revenu sur l'ovation des supporters lors d'une interview sincère après le match : « C'était un match très difficile. Un grand merci aux milliers de supporters venus au stade, ils ont créé une atmosphère incroyable et chaleureuse à Fergana ! Les deux équipes ont eu des occasions de marquer. Dans certaines situations, nous avons dominé, dans d'autres, c'était l'adversaire. Mais je pense que la victoire finale a fait plaisir à tous nos compatriotes. ».

La question la plus intéressante des journalistes — «Quel est le secret de l'Ouzbékistan pour battre l'Iran, un géant continental, pour la troisième fois ? » — a reçu une réponse philosophique profonde de Fayzullayev, illustrant la nouvelle ère du football ouzbek : « Nous vivons une très bonne période pour le football ouzbek. Certes, il y a eu des périodes fortes par le passé, mais il manquait peut-être quelque chose à ces moments-là. Cette victoire est le résultat de notre unité en tant qu'équipe sur le terrain ! ». Cette déclaration a révélé non seulement le triomphe à Fergana, mais aussi l'essence des changements mentaux et tactiques dans tout le football ouzbek.

Alors, quel était ce « facteur secret » qui manquait à notre équipe nationale, comment Abbos Fayzullayev et la nouvelle génération ont-ils acquis cet avantage psychologique contre l'Iran, et vers quels sommets ce « âge d'or » mènera-t-il notre football national ?

« L'atmosphère à Fergana, la 3ème victoire contre l'Iran et la nouvelle génération » : 5 points clés de l'interview d'Abbos Fayzullayev

Faits et opinions les plus importants de la déclaration du milieu de terrain de l'équipe nationale :

  • « Super atmosphère à Fergana » : Fayzullayev a remercié les supporters qui ont rempli l'arène « Istiqlol », affirmant que leur soutien a donné une grande force pour la victoire ;

  • Le phénomène de la 3ème victoire contre l'Iran : L'équipe nationale d'Iran, considérée comme un adversaire de principe et très difficile, a été mise à genoux pour la troisième fois consécutive ;

  • « Avant, il nous manquait quelque chose » : Abbos a souligné que les générations passées avaient aussi du talent, mais que c'est aujourd'hui que l'esprit de champion et l'unité se sont formés ;

  • Le résultat de l'unité d'équipe : La victoire sur l'Iran n'est pas due à une compétence individuelle, mais à l'union de chaque joueur sur le terrain vers un objectif commun ;

  • La « bonne période » du football ouzbek : Le jeune leader a reconnu que le football du pays traverse l'une de ses périodes les plus puissantes et les plus confiantes de son histoire.

Confrontation Ouzbékistan-Iran : Comparaison des obstacles passés et des victoires actuelles

Analyse du rapport de force contre l'Iran entre les années passées et aujourd'hui :

Indicateurs et aspects

Périodes passées (Katanec et avant)

La « Nouvelle ère » mentionnée par Abbos Fayzullayev

État d'esprit psychologique contre l'Iran

Peur, prudence, repli défensif

Lutte à armes égales, pressing ouvert et confiance absolue en la victoire

Résultat des confrontations

Matchs nuls et défaites dans les dernières minutes

Vaincu 3 fois

Structure d'équipe

Dépendance aux stars individuelles (jeu individuel)

Action collective unifiée en défense et en attaque

Niveau des joueurs et légionnaires

Championnat local et base des clubs asiatiques

Expérience des ligues européennes (CSKA, France, etc.)

Facteur des supporters et du stade

Inquiétude face à l'échec

Vague de confiance inégalée et unité nationale comme à Fergana

Expertise et analyse du football : Pourquoi la déclaration de Fayzullayev sur la « bonne période » est-elle vraie ?

Conclusions des commentateurs de football internationaux, sociologues du sport et entraîneurs :

  • Réponse à la question « Qu'est-ce qui manquait avant ? » : Par le passé, le football ouzbek comptait de grands talents comme Mirjalol Qosimov, Maksim Shatskix ou Server Jeparov, mais il manquait d'infrastructures, de résilience psychologique et d'un niveau tactique intensif européen ; la génération actuelle a été éduquée dans l'esprit de la gagne dès son plus jeune âge (Coupe d'Asie U-20, JO-2024, qualifications pour la Coupe du Monde) ;

  • Fayzullayev — leader de la nouvelle génération : L'intrépidité d'Abbos sur le terrain, son absence de crainte face aux noms des adversaires (Beiranvand, Taremi, Azmoun) et sa rapidité de décision avec le ballon donnent à toute l'équipe un avantage mental ; il est le nouveau visage du footballeur ouzbek moderne ;

  • La disparition totale du « complexe iranien » : Pendant de nombreuses années, l'Iran a été un « mur infranchissable » pour nous ; les battre 3 fois signifie que le football ouzbek n'est plus un « chasseur » en Asie, mais un « grand leader » ;

  • Harmonie entre Katanec et l'unité : Le fait que Fayzullayev dise « nous avons joué en équipe » confirme que les exigences de Katanec (pressing collectif, discipline) ont été pleinement acceptées par les joueurs et qu'il règne une véritable atmosphère familiale dans le vestiaire.

Ces mots sincères d'Abbos Fayzullayev prouvent que l'équipe nationale d'Ouzbékistan écrit les pages les plus brillantes de son histoire et que le podium de la Coupe continentale l'attend.

Selon vous, comme le dit Abbos Fayzullayev, qu'est-ce qui manquait à nos anciennes équipes nationales pour battre des géants comme l'Iran : préparation physique ou confiance psychologique ? Comment évaluez-vous personnellement la 3ème victoire de la génération actuelle sur l'Iran ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse importante dédiée à la star de notre équipe nationale avec tous les passionnés de football !

Abbos FayzullayevÉquipe Nationale d'OuzbékistanStade Istiqlol de FerganaIranFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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