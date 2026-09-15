Shohjahon Ergashev défie la star kazakhe Daniyar Yeleussinov : quelle a été la réponse ?

La confrontation la plus attendue et la plus discutée dans le monde de la boxe en Asie centrale vient de reprendre de plus belle. L'Ouzbek le célèbre puncheur Shohjahon Ergashev (26-2, 23 KO) a officiellement annoncé qu'il était prêt à affronter la star kazakhe, champion olympique à Rio 2016 et invaincu sur le ring professionnel, Daniyar Yeleussinov (13-0, 8 KO). Ergashev a souligné qu'il avait reçu une proposition pour ce combat de prestige de la part d'un nouveau format international, la ligue « IBA Nomad », et qu'il avait accepté sans hésiter.

Cependant, la réponse de Daniyar Yeleussinov a encore intensifié les tensions. Le boxeur kazakh a accusé son homologue ouzbek de chercher à gagner en popularité à bon compte. Selon Yeleussinov, Ergashev lance ce défi en sachant pertinemment que son adversaire est lié par un contrat d'exclusivité avec la prestigieuse organisation Zuffa (propriétaire de l'UFC) et qu'il ne peut donc pas combattre dans d'autres promotions.

Alors, ce méga-combat entre les meilleurs boxeurs des deux pays voisins peut-il réellement avoir lieu, quel obstacle le contrat Zuffa représente-t-il pour Yeleussinov et qui l'emporterait sur le ring de l'IBA Nomad ?

La proposition de l'« IBA Nomad » et la position ferme de Shohjahon Ergashev

L'Ouzbek déclaration officielle du puncheur concernant le combat :

Une proposition acceptée immédiatement : « J'ai reçu une proposition de la ligue IBA Nomad pour affronter le champion olympique Daniyar Yeleussinov. J'ai accepté immédiatement, sans réfléchir », a déclaré Shohjahon Ergashev ;

« Même contre un champion olympique, je combattrai » : Le boxeur ouzbek a affirmé qu'il ne craignait absolument pas les titres et la série d'invincibilité de son adversaire, mais qu'il était au contraire impatient de se mesurer à un rival de taille ;

23 KO dévastateurs : Avec 23 victoires avant la limite sur 26 succès, Ergashev mise tout sur ses coups dévastateurs pour ce choc.

Le refus de Daniyar Yeleussinov : contrat Zuffa et accusations

La réaction cinglante du champion olympique kazakh sur les réseaux sociaux :

« Il parle en sachant que je ne peux pas monter sur le ring » : Daniyar Yeleussinov a accusé Ergashev de manque de sincérité sur son compte Instagram : « Au début, il disait qu'il ne voulait pas m'affronter. Maintenant, il parle alors qu'il sait que je ne peux pas combattre... » ;

L'obstacle juridique avec Zuffa : Yeleussinov a expliqué qu'il était actuellement sous contrat strict avec la prestigieuse promotion Zuffa et qu'il n'avait donc pas le droit de participer à des combats dans d'autres ligues (notamment sous l'égide de l'IBA) ;

Un palmarès de 13-0 et le statut de champion : Invaincu en boxe professionnelle, Daniyar a qualifié cette démarche de son rival de tentative de publicité pour attirer l'attention du public.

Le derby de boxe Ouzbékistan-Kazakhstan : le méga-combat que les fans attendent

L'importance de cette confrontation doublement intéressante :

Un choc de prestige : Sur fond de rivalité constante entre les écoles de boxe ouzbèke et kazakhe, le combat Ergashev-Yeleussinov pourrait devenir l'un des événements sportifs les plus lucratifs d'Asie centrale et de la région de la CEI ;

Le choc des styles : Le style agressif, tourné vers l'avant et basé sur le KO d'Ergashev sera un véritable test face à l'école olympique de Yeleussinov, riche en technique, défensive et hautement intellectuelle ;

Négociations entre promoteurs : Malgré les contraintes juridiques, si les parties IBA et Zuffa parviennent à un compromis financier, ce combat pourrait être organisé dans de grandes arènes dans un avenir proche.

Cette controverse entre Shohjahon Ergashev et Daniyar Yeleussinov a une fois de plus enthousiasmé les passionnés de boxe professionnelle, portant l'intérêt pour un affrontement entre les deux athlètes à son paroxysme.

Selon vous, si le combat entre Shohjahon Ergashev et Daniyar Yeleussinov était réellement organisé, quel boxeur l'emporterait ? Le punch dévastateur de l'Ouzbek ou la technique supérieure du champion olympique kazakh ? Trouvez-vous les déclarations de Daniyar sur le contrat Zuffa fondées ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du choc mondial de la boxe avec tous les passionnés et vos amis !