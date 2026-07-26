Shohjahon Ergashev a tenu sa promesse : un round a suffi contre Urvanov (vidéo)

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Shohjahon Ergashev a tenu sa promesse : un round a suffi contre Urvanov (vidéo)

Shohjahon Ergashev n'a pas fait durer le combat devant ses fans à Tachkent. Le boxeur ouzbek avait déclaré à plusieurs reprises avant le combat principal qu'il battrait son adversaire dès le premier round — à la « Humo Arena », sa prédiction s'est réalisée presque comme dans un scénario.

Mark Urvanov n'a même pas pu terminer les trois premières minutes. Après la pression et les coups puissants d'Ergashev, l'arbitre a arrêté le combat et la victoire a été attribuée au sportif ouzbek par KO technique.

Le combat principal à la « Humo Arena » n'a pas duré longtemps

Le 25 juillet, la soirée de boxe professionnelle All Stars a été organisée au complexe « Humo Arena » de Tachkent. Lors du combat principal, Shohjahon Ergashev a affronté le Russe Mark Urvanov. Avant le combat, Urvanov avait lancé un défi cinglant à Ergashev, affirmant qu'il le battrait.

Cependant, sur le ring, les événements ont pris une tournure totalement différente. Dès le premier gong, Ergashev a pris l'initiative, ne laissant aucune chance à son adversaire de trouver ses marques ou de mettre en place son plan.

Ergashev a tenu sa promesse : Urvanov a été battu par KO technique au premier round.

Après une série de coups, le boxeur russe n'était plus en état de poursuivre le combat en toute sécurité. L'arbitre est intervenu et a mis fin au combat prématurément.

Une victoire rapide en chiffres

Indicateur principal

Résultat

Tournoi

Soirée de boxe professionnelle All Stars

Lieu

« Humo Arena », Tachkent

Combat principal

Shohjahon Ergashev — Mark Urvanov

Vainqueur

Shohjahon Ergashev

Méthode de victoire

KO technique

Round

Premier round

Nouveau palmarès d'Ergashev

27 victoires, 2 défaites

Nouveau palmarès d'Urvanov

26 victoires, 9 défaites, 2 nuls

Avant le combat, les sources ouvertes indiquaient le palmarès d'Ergashev à 26–2 et celui d'Urvanov à 26–8–2. Par conséquent, les résultats après le combat principal sont passés respectivement à 27–2 et 26–9–2.

Que signifie cette victoire pour Ergashev ?

En 2023, Shohjahon Ergashev a combattu pour le titre mondial IBF des super-légers contre Subriel Matias. Lors de ce combat, le boxeur portoricain avait défendu sa ceinture.

Pour Ergashev, cette victoire rapide sur Urvanov est importante à plusieurs égards :

  • 27e victoire sur le ring professionnel obtenue ;

  • sa capacité à délivrer des coups puissants a été démontrée une fois de plus ;

  • le combat principal à Tachkent s'est conclu de manière convaincante ;

  • les prétentions pour des combats contre des adversaires de haut niveau se sont renforcées.

Ce résultat ne propulse pas immédiatement Ergashev vers un combat pour le titre. Mais pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau, il avait besoin précisément de ce genre de victoires : convaincantes, rapides et sans équivoque.

Urvanov arrêté à nouveau face aux Ouzbeks

Pour Mark Urvanov, ce nouveau combat à Tachkent s'est également soldé par un échec. Le boxeur russe avait déjà été battu avant la limite en novembre 2025 face à Shahram Giyasov. Auparavant, il n'avait pas non plus réussi à s'imposer contre Khurshidbek Rasuljonov.

Avant son affrontement avec Ergashev, Urvanov avait fait des déclarations confiantes, critiquant vivement son adversaire. Mais un seul round a suffi pour la réponse sur le ring.

Place maintenant à un plus grand combat

Shohjahon Ergashev a accompli sa mission sans perdre de temps. Désormais, son prochain adversaire sera décisif : un autre combat intermédiaire ou un grand test contre un boxeur classé haut dans les classements mondiaux ?

Le résultat à la « Humo Arena » a montré une chose : la puissance de frappe d'Ergashev reste son arme principale. Cependant, pour revenir pleinement sur la voie du titre, il faudra démontrer cette puissance face à un adversaire de classe mondiale.

Selon vous, contre quel boxeur célèbre Shohjahon Ergashev devrait-il mener son prochain combat ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez la nouvelle de cette victoire rapide avec les fans de boxe sur Telegram.

Le boxeur Mark Urvanov avait lancé ces « piques » à l'adresse de Shohjahon Ergashev :

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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