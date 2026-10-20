«La sensation s'arrête» : l'OKMK bat Guliston et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Ouzbékistan

Les quarts de finale de la Coupe d'Ouzbékistan de football ont débuté. Lors du premier match de cette étape, l'équipe d'Olmaliq, OKMK a accueilli le club de «Guliston» , la révélation du tournoi.

Dans un match disputé, Mirjalol Qosimov et ses joueurs ont fait valoir leur supériorité technique et leur expérience pour s'imposer 2-0, devenant ainsi les premiers demi-finalistes de la compétition.

Une seconde période décisive

Alors que la première mi-temps a été marquée par une lutte équilibrée et une défense solide des joueurs de Sirdaryo, les joueurs d'Olmaliq ont su profiter de leurs occasions après la pause :

Le but d'ouverture d'Ivan Peshich : À la 53e minute, le talentueux légionnaire de l'OKMK, Ivan Peshich, a trouvé le chemin des filets pour ouvrir le score — 1-0 ;

Le point final de Nodir Abdurazzoqov : À la 77e minute, Nodirbek Abdurazzoqov a inscrit le deuxième but pour Olmaliq, scellant pratiquement le sort de la rencontre — 2-0 ;

Le parcours de «Guliston» s'arrête : L'équipe courageuse de «Guliston», qui avait multiplié les exploits dans cette coupe cette saison, voit son parcours s'arrêter en quarts de finale.

Résumé du match : Compositions et statistiques clés

Coupe d'Ouzbékistan. 1/4 de finale

OKMK — «Guliston» 2-0

Buts : Ivan Peshich (53), Nodirbek Abdurazzoqov (77).

OKMK : 23. Hamidullo Abdunabiyev, 6. Avazbek O‘lmasaliyev, 19. Axmadullo Muqumjonov, 44. Abror Karimov, 8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 9. Aziz Xolmurodov (21. Hazratjon Tursunqulov, 82), 17. Nodirbek Abdurazzoqov (26. Faridjon Abdullayev, 82), 4. Mirjamol Qosimov (28. Arihiro Sentoku, 62), 5. Giorgi Papava (30. Abror Sarimsoqov, 87), 88. Siavash Haqnazariy, 77. Ivan Peshich (27. Urosh Koyich, 62).

«Guliston» : 12. Sarvar Husanov, 5. Ozod Rajabov, 17. Ixtiyor Toshpo‘latov, 11. Azamat Abduhalilov, 19. Shahzodbek G‘ofurbekov, 23. Turdibek Omonov, 8. Bunyod Shodiyev, 9. Alisher Sobirjonov (30. Jasurbek Saydazimov, 87), 26. Javohir Ne’matullayev, 20. Abdulaziz Ne’matov (22. Azimjon Mamatqulov, 56), 10. Shoxnazar Norbekov (15. Behruz Abdullayev, 36).

Avertissements : Abror Karimov (49), Urosh Koyich (89).

Les joueurs d'Olmaliq se battront désormais pour une place en finale lors des demi-finales de la Coupe d'Ouzbékistan contre le vainqueur d'un autre duel.