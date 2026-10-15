La Gantoise — Aarhus : compositions et direct commenté

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La Gantoise — Aarhus : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre La Gantoise et Aarhus débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de La Gantoise : 33. Roef D. (capitaine), 20. Araújo T., 7. Balikwisha M., 16. Burgess C., 75. Cissé I., 17. Delorge M., 27. De Vlieger T., 3. Paskotsi M., 11. Sonko M., 44. Van Der Hayden S., 57. Volckaert M.

Remplaçants de La Gantoise : 39. Ayinde A., 8. Benes L., 56. Diallo M., 28. El-Adfaoui M., 45. Goore H., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Piersman K., 18. Samoise M., 59. Sek E. H., 14. Wilson K.

Entraîneur de La Gantoise : De Mil R.

Composition de départ d'Aarhus : 21. Hedenstad M., 26. Andersen J., 23. Anderson M., 10. Arnstad K. (capitaine), 28. Bogere Y., 3. Gretarsson D. L., 19. Kahl E., 18. McCowatt C., 25. Rösler K., 7. Solbakken M., 27. Tchamche S.

Remplaçants d'Aarhus : 31. Beck T., 33. Callø L., 29. Carstensen R., 39. Emmery F., 1. Hansen J., 16. Jonsson J., 8. Jørgensen S., 4. Knudsen M., 14. Mølgaard T., 13. Serra J., 5. Tingager F., 42. van der Raad M.

Entraîneur d'Aarhus : Poulsen U.

En direct EN DIRECT
49
James Gomez (Aarhus) reçoit le passe et se met en position de tir à l'extérieur de la surface, mais sa tentative est bloquée.
48
Maksim Paskotši (Gand) aurait dû savoir qu'une telle action est contraire aux règles. Il a joué avec beaucoup trop de légèreté face à son adversaire, ne laissant pas d'autre choix à Bulat Sariyev que de siffler.
46🔁
Pour Siebe Van Der Heyden (La Gantoise), le match est terminé. Mamadou Diallo entre en jeu pour la seconde période.
46🔁
Changement à la mi-temps. Daniel Leo Gretarsson (Aarhus) ne continue pas, Tobias Mølgaard le remplace.
46
La deuxième mi-temps a commencé.
45+3
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps et les joueurs regagnent les vestiaires.
45
2 minutes ajoutées au temps réglementaire.
43
Un des joueurs de La Gantoise a touché le ballon de la main dans la surface, mais l'arbitre a laissé jouer !
39
La Gantoise a l'occasion de marquer sur corner.
38
L'arbitre désigne le drapeau de corner. Corner pour La Gantoise.
36
Le ballon est sorti. L'équipe de La Gantoise va effectuer une touche.
34
Une passe courte astucieuse a offert une belle occasion de but à Ibrahima Cissé (La Gantoise), mais il l'a manquée en envoyant le ballon au-dessus de la barre transversale.
33
L'arbitre principal et son assistant ont désigné le drapeau de corner. Gand aura l'occasion de se créer une occasion dangereuse devant le but adverse.
32
Le ballon est sorti. La Gantoise va tirer un corner.
29
Le ballon est sorti des limites du terrain. Aarhus va effectuer la touche.
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Après le corner, un excellent centre a été adressé dans la surface et a trouvé la tête de Colin Rösler (AGF). Il a repris le ballon vers le poteau droit, mais un défenseur a suppléé le gardien pour dégager le ballon.
26
Kristian Arnstad (Aarhus) a mené le ballon vers le poteau de corner et l'a centré dans la surface de réparation.
25
Ibrahima Cissé (Gand) est signalé hors-jeu. Il avait de l'espace dans le dos de la défense, mais il est parti trop tôt.
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Michel-Ange Balikwisha (Gent) a gâché une si belle occasion ! Il s'est créé de l'espace dans la surface et a décoché une frappe puissante vers le milieu du but, mais Mads Hedenstad s'est facilement emparé du ballon pour écarter le danger.
23
Match : Gand - Aarhus. Score : 0-0. Commentaire : Tirs totaux – 2:0.
21🔁
Mikael Anderson (Aarhus) quitte le terrain sur blessure. Jacob Poulsen fait entrer Frederik Emmery.
18
Mikael Anderson (Aarhus) semble souffrir après ce tacle. Espérons qu'il pourra continuer.
16
Kristian Arnstad (Aarhus) tire le corner.
15
Michel-Ange Balikwisha (La Gantoise) fait faute en retenant son adversaire et l'empêchant de récupérer le ballon.
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Matthias Delorge (La Gantoise) se dirige vers le poteau de corner après un bon dégagement d'un défenseur.
12
Steffen Champé (Aarhus) concède un coup franc sur une faute grossière. L'arbitre Bulat Sariyev était idéalement placé.
10
Gand a fait une superbe action et obtient un corner.
8
Le ballon est sorti, Gent va relancer par un 6 mètres.
5
Jeu arrêté. Callum McCowatt (Aarhus) commet une faute dans le duel. Conscient de son erreur, il ne conteste pas et ne fait aucun geste. La Gantoise va donner le coup franc.
3
Le ballon est sorti en touche. L'équipe de La Gantoise va effectuer la remise en jeu.
1
La première mi-temps de ce match est sur le point de commencer.
21:47
La rencontre est lancée par La Gantoise.
21:45
Présentons l'arbitre principal du match d'aujourd'hui, il s'agit de Bulat Sariyev.
21:45
Les compositions de départ des deux équipes sont déjà connues et vous pouvez les consulter dans les détails du match.
21:45
Bienvenue pour le direct textuel du match d'aujourd'hui. Vous pouvez suivre tous les moments forts sur le terrain par écrit. Bon match à tous.
La GantoiseAarhusLigue ConférenceFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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