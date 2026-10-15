La Gantoise — Aarhus : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre La Gantoise et Aarhus débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de La Gantoise : 33. Roef D. (capitaine), 20. Araújo T., 7. Balikwisha M., 16. Burgess C., 75. Cissé I., 17. Delorge M., 27. De Vlieger T., 3. Paskotsi M., 11. Sonko M., 44. Van Der Hayden S., 57. Volckaert M.

Remplaçants de La Gantoise : 39. Ayinde A., 8. Benes L., 56. Diallo M., 28. El-Adfaoui M., 45. Goore H., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Piersman K., 18. Samoise M., 59. Sek E. H., 14. Wilson K.

Entraîneur de La Gantoise : De Mil R.

Composition de départ d'Aarhus : 21. Hedenstad M., 26. Andersen J., 23. Anderson M., 10. Arnstad K. (capitaine), 28. Bogere Y., 3. Gretarsson D. L., 19. Kahl E., 18. McCowatt C., 25. Rösler K., 7. Solbakken M., 27. Tchamche S.

Remplaçants d'Aarhus : 31. Beck T., 33. Callø L., 29. Carstensen R., 39. Emmery F., 1. Hansen J., 16. Jonsson J., 8. Jørgensen S., 4. Knudsen M., 14. Mølgaard T., 13. Serra J., 5. Tingager F., 42. van der Raad M.

Entraîneur d'Aarhus : Poulsen U.