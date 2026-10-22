Aarhus — Egnatia : compositions et direct commenté

·9·Sport
Aarhus — Egnatia : compositions et direct commenté

Le match AarhusEgnatia, comptant pour la Ligue Conférence, débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ d'Aarhus : 1. Hansen Y., 25. Rosler K., 5. Tingager F., 19. Call E., 29. Carstensen R., 7. Solbakken M., 10. Arnstad K. (capitaine), 26. Andersen Y., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt K., 13. Serra J.

Remplaçants d'Aarhus : 31. Beck T., 28. Bogere Y., 33. Kallo L., 39. Emmeri F., 43. Grantzau Z., 3. Gretarsson D. L., 21. Hedenstad M., 16. Jonsson J., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 27. Tchamche S., 42. van der Raad M.

Entraîneur d'Aarhus : Poulsen J.

Composition de départ d'Egnatia : 98. Dajsinani M., 33. Bitri E., 29. Jago A., 28. Sota E., 22. Jaime G., 20. Lukili K., 6. Aleksi A. (capitaine), 17. Kryeziu A., 10. Albanese A., 2. Adjessa D., 77. Gruda I.

Remplaçants d'Egnatia : 24. Ajetovic N., 4. Alijev Z., 8. Diabate I., 7. Fernando Medeiros, 13. Kacbufi A., 99. Montenegro J., 16. Ndreca E., 12. Puja B., 55. Smajli G., 1. Tandilashvili L.

Entraîneur d'Egnatia : Dede N.

AarhusEgnatiaLigue ConférenceFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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