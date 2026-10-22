Braga - Gent : compositions et direct commenté
La rencontre Braga - Gent dans le cadre de la Ligue Conférence débutera le 23 octobre à 20h00 (heure locale).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de Braga : 31. Bernardo, 2. Gomes V., 14. Lagerbielke G., 37. Barisic A., 26. Arrey-Mbi B., 10. Victor P., 8. Moutinho J., 29. Gorby, 11. Gabriel Silva, 21. Horta R. (capitaine), 17. Milosevic Y.
Remplaçants de Braga : 44. Bayram A., 20. Dorgeles M., 23. Huseinbasic D., 16. Marques T., 77. Martinez G., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 12. Sa T., 22. Sergio Garcia, 34. Tiknaz D. E., 7. Travassos, 6. Vitor Carvalho.
Entraîneur de Braga : Carvalhal C.
Composition de départ de Gent : 33. Roef D. (capitaine), 3. Mitrovic S., 16. Watanabe T., 44. Torunarigha J., 20. Araujo T., 45. Gandelman O., 27. De Vlieger T., 17. Delorge M., 7. Balikwisha M., 75. Sisse I., 11. Sonko M.
Remplaçants de Gent : 39. Ayinde A., 8. Benes L., 35. De Meyer G., 56. Diallo M., 28. El-Adfaoui M., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Piersman K., 59. Sek E. H., 57. Volkart M., 14. Wilson K.
Entraîneur de Gent : De Mil W.
Commentaires 0
…