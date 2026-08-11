Le club azerbaïdjanais Sabah a signé une victoire spectaculaire et retentissante contre l’équipe danoise d’Aarhus lors du match retour du 3e tour de qualification de la Ligue des champions de l’UEFA. À Bakou, les locaux ont inscrit quatre buts sans réponse et se sont qualifiés pour les barrages de la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe. L’Ouzbek Umarali Rakhmonaliyev, le talentueux milieu de terrain, a disputé les 90 minutes de cette rencontre historique.

Sur l’ensemble des deux matches, après la victoire 2-1 des Danois à l’aller, le Sabah s’est imposé 5-2 au total et s’est rapproché de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA.

Le « comeback » à Bakou et le spectacle de la seconde période

Après sa défaite au Danemark (1-2), le Sabah a affiché dès les premières minutes sa préparation minutieuse pour ce match à domicile. La première période, disputée avec intensité, s’est achevée sans but, mais en seconde période, le club de Bakou a totalement dominé son adversaire.

59e minute : Simić ouvre le score — 1-0 ;

67e minute : Solvet creuse l’écart — 2-0 ;

78e minute : Mikels inscrit le troisième but et consolide le comeback — 3-0 ;

89e minute : Severina scelle le score final — 4-0.

Très actif au milieu de terrain, Umarali Rakhmonaliyev a fait preuve d’une grande discipline tactique, aussi bien dans le travail défensif qu’offensif, et a largement contribué à la victoire du Sabah.

À un pas de la phase de ligue de la Ligue des champions : quel sera le prochain adversaire ?

Grâce à cette victoire, le Sabah s’est qualifié pour le tour de barrages décisif de la Ligue des champions de l’UEFA. Le champion d’Azerbaïdjan affrontera désormais le vainqueur de la double confrontation entre Hapoel Beer-Sheva (Israël) et l’Étoile rouge de Belgrade (Serbie) pour tenter d’atteindre la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA.

Lors du match aller entre ces deux équipes, l’Hapoel s’était imposé 1-0.

L’histoire à succès de Rakhmonaliyev au Sabah

À 22 ans, Umarali Rakhmonaliyev continue d’enrichir son expérience sur les scènes européennes. Formé à l’académie du Bunyodkor, le milieu a franchi les étapes importantes suivantes dans sa carrière :

2023 : Il quitte le Bunyodkor de Tachkent pour rejoindre le Rubin Kazan, en Russie, comme agent libre ;

Janvier 2025 : Après un temps de jeu insuffisant au Rubin, il est prêté au Sabah. Le club de Bakou a ensuite acquis définitivement ses droits de transfert ;

Statistiques et trophées : La saison dernière, Umarali a disputé au total, en championnat et en coupe d’Azerbaïdjan, 34 matches , 6 buts et a délivré 2 passes décisives .

À ce jour, Rakhmonaliyev a remporté avec le Sabah le championnat d’Azerbaïdjan ainsi que la Coupe nationale à deux reprises et s’est imposé comme un élément important de l’équipe en phase de ligue et dans les compétitions européennes.

Feuille de match

Ligue des champions de l’UEFA — 3e tour de qualification (match retour)

Sabah (Azerbaïdjan) – Aarhus (Danemark) — 4-0

(Match aller : 1-2. Score cumulé : 5-2)

Buts : Simić (59e), Solvet (67e), Mikels (78e), Severina (89e).

Umarali Rakhmonaliyev : Titulaire, il a disputé l’intégralité des 90 minutes.

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