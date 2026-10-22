Kairat Almaty — Panathinaïkos : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Conférence entre Kairat Almaty et Panathinaïkos débutera le 22 octobre à 19h30 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Kairat Almaty : 1. Anarbekov T., 8. Baybek O., 9. Edmilson, 28. Gual M., 14. Martinovich A. (capitaine), 3. Mata L., 22. Mendonsa G., 24. Mrinskiy A., 13. Oksanen J., 20. Tapalov E., 17. Tuyakbayev A.

Remplaçants du Kairat Almaty : 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 19. Yukkola O., 82. Kalmurza S., 4. Kasabulat D., 5. Kurgin L., 6. Sadibekov A., 25. Shirobokov A.

Entraîneur du Kairat Almaty : Urazbaxtin R.

Composition de départ du Panathinaïkos : 1. Peña I., 10. Andino S., 22. Kamara E., 9. Dessers S., 6. de Vrij S. (capitaine), 77. Kyriakopoulos G., 26. Louza I., 14. Palmer-Brown E., 20. Taborda V., 7. Tetteh A., 19. Sapras T.

Remplaçants du Panathinaïkos : 2. Calabria D., 4. Chirivella P., 99. García L., 71. Gkionas K., 42. Kangwa K., 3. Katris G., 18. Kontouris S., 70. Kotsaris K., 53. Nebis I., 28. Pellistri F., 74. Rastoder E., 55. van Drongelen R.

Entraîneur du Panathinaïkos : Neestrup J.