Mjällby — Inter d'Escaldes : compositions et direct commenté
La rencontre de Ligue Conférence entre Mjällby et l'Inter d'Escaldes débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ de Mjällby : 35. Lundin A., 3. Agnarsson M., 18. Bergström J., 6. Enggaard M., 14. Granat V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (capitaine), 5. Iqbal A., 10. Kher J., 33. Miettinen T., 4. Norén A.
Entraîneur de Mjällby : Brännström A.
Composition de départ de l'Inter d'Escaldes : 13. Dias J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 9. Shuaib F., 8. David López, 2. Hernández A. J., 19. Modric, 24. Pochettino M., 4. Sánchez A. (capitaine), 31. Solé, 3. Torres J.
Entraîneur de l'Inter d'Escaldes : Ortiz F.
En direct1-0 EN DIRECT
54
But ! Jacob Bergström (Mjällby) contrôle le ballon dans la surface de réparation et décoche une frappe précise dans le coin inférieur gauche. Score 1:0.
53
Jeppe Kjær (Mjällby) a sprinté vers le but, mais le défenseur est bien revenu pour tacler le ballon.
49
Le corner tiré par Mjällby a été bien repoussé par Xavi Díaz (Inter Escaldes).
49
Jacob Bergström (Mjällby) tente de centrer en retrait dans la surface, mais c'est bloqué et dégagé. Corner pour Mjällby.
48
Jeppe Kjær (Mjällby) a tenté d'éliminer un adversaire, puis le ballon a été dégagé.
46
Mjällby a tiré le corner, mais une défense solide a écarté le danger.
46
Toni Miettinen (Mjällby) a tenté une longue passe de l'autre côté, mais les défenseurs ont bien lu le jeu et l'ont interceptée.
46
La pause est terminée et la seconde période est sur le point de commencer.
45+2
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps et les joueurs regagnent les vestiaires.
45
Il y aura au moins 1 minute de temps additionnel.
44
Jacob Bergström (Mjällby) a failli créer une occasion dangereuse, mais sa passe à un coéquipier a échoué.
43
Le jeu est arrêté. Domi Berlanga (Inter Escaldes) commet une faute dans la lutte pour le ballon. Il est conscient de son geste, donc aucune contestation ni aucun geste de sa part.
41
Un des joueurs de Mjällby a été pris hors-jeu et l'arbitre a sifflé.
40
Un tacle splendide du défenseur a réduit à rien le corner tiré par Mjällby.
38
Mauricio Pochettino (Inter Escaldes) a délivré un superbe centre, mais les défenseurs ont écarté le danger.
33
Faysal Chouaib (Inter Escaldes) a tenté de servir un coéquipier avec un superbe centre depuis l'angle de la surface, mais un défenseur a intercepté sa tentative.
32
David López (Inter Escaldes) tente sa chance, mais sa frappe manque totalement de précision et passe à plusieurs mètres du poteau droit. Le ballon sort et Mjällby va pouvoir dégager.
30
Xavi Díaz (Inter Escaldes) a essayé de trouver son coéquipier, mais la passe était trop puissante et l'occasion est gâchée. Le ballon est sorti et Mjällby va relancer avec un six mètres.
26
Mads Enggård (Mjällby) commet une faute et l'arbitre lui sort un carton jaune sans hésiter.
25
L'arbitre siffle un coup franc. Les joueurs de Mjällby vont le tirer de loin.
22
William Granath (Mjällby) n'a pas pu trouver un coéquipier. Le ballon est sorti des limites du terrain et l'Inter Escaldes relancera par un renvoi aux 5,50m.
18
Gilmar Torres (Inter Escaldes) ne doit pas être surpris par ce carton jaune, l'arbitre a très bien calmé la situation.
14
Inter Escaldes obtient un coup franc près du milieu de terrain.
12
Le coup de pied arrêté exécuté par Mjällby a été facilement repoussé par un défenseur.
11
Mjällby n'a pas su profiter du corner, la défense adverse a bien réagi et a écarté le danger.
9
Martin Agnarsson (Mjällby) et Mads Enggård se sont heurtés une nouvelle fois en cherchant un partenaire dans l'espace libre.
1
La première mi-temps du match est sur le point de commencer.
21:47
Les joueurs sont sur le terrain et l'Inter Escaldes donne le coup d'envoi.
21:45
L'arbitre du match d'aujourd'hui sera Antonius Menelaos.
21:45
Les compositions de départ pour ce match sont connues.
21:45
Bonjour et bienvenu sur notre live textuel ! Nous vous ferons vivre en direct tous les faits marquants de la rencontre. Les compositions d'équipe seront annoncées très prochainement.
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