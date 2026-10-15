Mjällby — Inter d'Escaldes : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre Mjällby et l'Inter d'Escaldes débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Mjällby : 35. Lundin A., 3. Agnarsson M., 18. Bergström J., 6. Enggaard M., 14. Granat V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (capitaine), 5. Iqbal A., 10. Kher J., 33. Miettinen T., 4. Norén A.

Entraîneur de Mjällby : Brännström A.

Composition de départ de l'Inter d'Escaldes : 13. Dias J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 9. Shuaib F., 8. David López, 2. Hernández A. J., 19. Modric, 24. Pochettino M., 4. Sánchez A. (capitaine), 31. Solé, 3. Torres J.

Entraîneur de l'Inter d'Escaldes : Ortiz F.