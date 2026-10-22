Inter Club d'Escaldes - Univ. Craiova : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Conférence entre l'Inter Club d'Escaldes et l'Univ. Craiova débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de l'Inter Club d'Escaldes : 13. Dias J., 24. Pochettino M., 4. Sanchez A. (capitaine), 2. Hernandez A. H., 3. Torres J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 19. Modric, 8. David Lopez, 31. Soule, 9. Shuaib F.

Remplaçants de l'Inter Club d'Escaldes : 70. Arellano B., 7. Camara J., 17. Daku, 23. Diaby L., 1. Freyshanet P., 99. Hermann R., 18. Lafarge R., 46. Luke A., 44. Prelado A., 21. Rodriguez M., 27. Rosario R.

Entraîneur de l'Inter Club d'Escaldes : Ortiz F.

Composition de départ de l'Univ. Craiova : 21. Popescu L., 3. Romanchuk O., 24. Stevanovic N., 6. Screciu V., 17. Mora K., 16. Lameira J., 8. Baluta T., 11. Bancu N. (capitaine), 20. Cicaldau A., 9. Al Hamlavi A., 10. Baiaram S.

Remplaçants de l'Univ. Craiova : 29. Basceanu L., 4. Cretu A., 22. Elisor S., 19. Eriberto Tavares, 30. Matei D., 1. Maxim A., 7. Nsimba S., 5. Ru B., 90. Sava R., 23. Teles, 31. Webster R.

Entraîneur de l'Univ. Craiova : Coelho F.