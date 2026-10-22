Iberia 1999 - Mjällby : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Conférence entre Iberia 1999 et Mjällby débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ d'Iberia 1999 : 31. Makaridze G., 40. Kobuladze G., 25. Amisulashvili A., 4. Selimovic V., 5. Jinjolava J. (capitaine), 6. Dadiani N., 18. Lucas Caffe, 8. Kardava B., 9. Zagania A., 19. Sikharulashvili N., 10. Nachkebia Z.

Remplaçants d'Iberia 1999 : 14. Alhassan I., 11. Bartishvili A., 30. Bochorishvili N., 3. Chanchar P., 29. Chikhradze L., 17. Ende S., 23. Kuliyev E., 16. Kurtanidze R., 27. Kutsiya G., 7. Kvaratskhelia D., 1. Megrelishvili T., 33. Tibue J.

Entraîneur d'Iberia 1999 : Korgalidze L.

Composition de départ de Mjällby : 35. Lundin A., 33. Miettinen T., 4. Norén A., 5. Iqbal A., 14. Granath V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (capitaine), 26. Hoffmann I., 23. Samuelsson A., 18. Bergström J., 29. Lindberg O.

Remplaçants de Mjällby : 3. Agnarsson M., 39. Arrhenius R., 6. Enggaard M., 1. Hansen S., 10. Kher J., 25. Nilsson M., 24. Pettersson T., 2. Svanberg L., 27. Tidstrand L., 13. Vallinder R.

Entraîneur de Mjällby : Brännström A.