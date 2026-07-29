Shomurodov et Fayzullayev sur la scène européenne : Başakşehir se prépare pour un match historique

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Shomurodov et Fayzullayev sur la scène européenne : Başakşehir se prépare pour un match historique

Les leaders de l'équipe nationale ouzbèke Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev ont commencé la nouvelle saison beaucoup plus tôt que les autres. Nos légionnaires, qui évoluent pour le club stambouliote de Başakşehir, participent activement aux tours de qualification de la Ligue Europa Conférence de l'UEFA.

Zamin.uz présente le match retour décisif de l'équipe contre le club finlandais d'Inter Turku, les détails de l'effectif et les statistiques historiques du club en coupes d'Europe.

1. Match retour en Finlande : Başakşehir n'a besoin que d'une victoire

Lors du match aller disputé il y a une semaine à Istanbul, Başakşehir et l'équipe finlandaise d'Inter Turku s'étaient séparés sur un score nul de 1-1. Désormais, le club turc entrera sur le terrain pour le match retour à l'extérieur le 30 juillet afin d'obtenir son billet pour le tour suivant.

Le match, qui se déroulera au stade Veritas de Turku, sera dirigé par l'arbitre belge bien connu Nathan Verboomen. Les forces s'étant neutralisées lors du premier match, si le match nul persiste à la fin du temps réglementaire et de la prolongation à Turku, le vainqueur sera désigné lors d'une séance de tirs au but.

Quel sera l'adversaire au tour suivant ?

Le vainqueur de cette double confrontation affrontera au tour suivant le vainqueur du match entre le club liechtensteinois de Vaduz et le club andorran d'Atlètic Club d'Escaldes. Vaduz ayant largement remporté le match aller sur le score de 4-0, il est presque certain que ce seront les Liechtensteinois qui se qualifieront pour le tour suivant.

2. La liste officielle soumise par Nuri Şahin à l'UEFA

L'entraîneur principal de Başakşehir, Nuri Şahin, a soumis sa liste à l'UEFA pour les matchs de la Ligue Europa Conférence. Bonne nouvelle, le défenseur ivoirien Christopher Operi, dont la suspension est terminée, fait son retour dans l'effectif.

Les joueurs inclus dans la liste de l'UEFA :

  • Gardiens de but : Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen.

  • Défenseurs : Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michał Karbownik, Ömer Ali Şahiner.

  • Milieux de terrain : Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalayı.

  • Attaquants : Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnić, Bertuğ Yıldırım.

3. La 70e soirée historique de Başakşehir en Europe

Le match à venir sera exactement le 70e match du club d'Istanbul dans les compétitions européennes (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence) depuis la saison 2015/2016.

Lors des 69 rencontres disputées jusqu'à présent, Başakşehir a enregistré les statistiques suivantes :

  • Victoires : 26

  • Matchs nuls : 18

  • Défaites : 25

  • Buts marqués et encaissés : 103:96

Faits marquants du match Inter Turku — Başakşehir

Aspect / Critère

Détails

Compétition

Ligue Europa Conférence de l'UEFA (2e tour de qualification, match retour)

Date du match

30 juillet 2026

Stade

Stade Veritas (Turku, Finlande)

Score du match aller

1:1 (à Istanbul)

Arbitre central

Nathan Verboomen (Belgique)

Légionnaires ouzbeks

Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev

Futur adversaire potentiel

Vaduz (Liechtenstein) / Atlètic Club d'Escaldes (Andorre)

Jubilé du club

70e match de Başakşehir en coupes d'Europe

La participation des leaders de notre équipe nationale, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev, sur les pelouses européennes est au centre de l'attention de millions de supporters de football ouzbeks.

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Selon vous, Başakşehir parviendra-t-il à battre l'Inter Turku à l'extérieur pour se qualifier pour le tour suivant ? Shomurodov ou Fayzullayev marqueront-ils dans ce match ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevBaşakşehirInter TurkuUEFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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