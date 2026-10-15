Brann — Lincoln Red Imps : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre Brann et Lincoln Red Imps débutera le 16 octobre à 00:00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Brann : 12. Nilsen S., 9. Castro N., 19. Gudmundsson E., 10. Ingason K. M., 21. Kasanvirjo N., 3. Knudsen F. (capitaine), 22. Magnusson S., 23. Pedersen T., 17. Soltvedt Y., 18. Sorensen Y., 25. Vassberg N.

Remplaçants de Brann : 2. Kornik L., 20. Dragsnes V., 1. Dingeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 29. Holm N., 39. Legreyd Y., 15. Torsvik Y., 41. Vilhelmsen A.

Entraîneur de Brann : Horneland E.

Composition de départ de Lincoln Red Imps : 13. Hankins J., 5. Cardozo T., 66. Ersteling Y., 18. Garcia T., 9. Gomez K., 23. Jo, 8. Mandi, 21. Nano, 11. Romero Morillo A., 3. Rutjens K., 22. Torrilla G. (capitaine).

Remplaçants de Lincoln Red Imps : 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 19. Flalhi Idrissi Y., 27. Hamm M., 2. Jolly E., 6. Lopez B., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 44. Toledano M.

Entraîneur de Lincoln Red Imps : Pavon.