Brann — Lincoln Red Imps : compositions et direct commenté

67🔁
Juan Manuel Pavón décide d'amener du sang neuf, Manu (Lincoln Red Imps) remplace Kike Gómez.
66🔁
C'est fini pour Tony Garcia. Il a tout donné aujourd'hui. Il est remplacé par Youssef Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps) pour apporter du sang neuf.
66
Le corner a été tiré, mais le défenseur a dégagé le ballon et Brann n'a pas pu en profiter.
66🔁
Nous assistons à un changement. Jonas Torsvik (Brann) entre en jeu à la place de Tore Pedersen.
66
Tore Pedersen (Brann) tente de trouver un partenaire d'un excellent centre dans la surface, mais un défenseur anticipe bien et contre le ballon. Brann va obtenir un corner.
64⚽1-1
Niklas Castro (Brann) tire un coup franc depuis une position idéale. Il a déjà prouvé qu'il gérait ce genre de situation et envoie de nouveau le ballon vers le but — il touche le poteau gauche et entre au fond !
61🟥
CARTON ROUGE ! Thomas Cardoso (Lincoln Red Imps) commet une faute grossière et reçoit un deuxième carton jaune de la part de Dalibor Černý. Il quitte le terrain prématurément.
59⚽0-1
Kiko Gomez (Lincoln Red Imps) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface et le ballon se loge dans le coin gauche !
58
Brann n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon.
56🟨
Carton jaune. Thomas Cardoso (Lincoln Red Imps) est averti pour une faute sur son adversaire.
50
Les joueurs de Brann se font des passes courtes.
48
Grâce à une intervention solide de la défense, le corner de Brann ne donne rien.
48
Jakob Lungt Sørensen (Brann) a raté une énorme occasion ! Il s'est créé de l'espace dans la surface et a décoché une frappe puissante dans le coin inférieur gauche, mais Jeahlan Hankins a réalisé un arrêt brillant.
47
Brann a eu l'occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.
47
Brann n'a pas su profiter du corner car la défense adverse a bien réagi pour écarter le danger. L'arbitre a sifflé, Brann obtient un corner.
46⏱
C'est reparti pour la seconde période.
45+3⏱
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps, et les joueurs prennent la direction des vestiaires.
45+2
Superbe jeu d'équipe de Brann, qui contrôle le ballon avec de nombreuses passes courtes. S'ils veulent trouver une brèche en défense et marquer, la patience est essentielle.
45
Le quatrième arbitre a ajouté 2 minutes de temps additionnel.
44
Brann a rapidement joué le corner par une passe courte.
42
Brann a joué le corner à deux au lieu de centrer dans la surface.
39
Les joueurs de Brann enchainent les passes courtes pour percer la défense adverse et lancer un contre rapide.
34
Joachim Soltvedt (Brann) tire un coup franc de loin, mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale.
31
Brann n'a pas pu marquer sur corner, Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps) s'est envolé pour capter le ballon.
28
Mandi (Lincoln Red Imps) commet une faute sur son adversaire. Du moins, c'est ce que signale l'arbitre Dalibor Černý.
27
Lincoln Red Imps contrôle le rythme du match grâce à des passes courtes précises.
24🟥
Match entre Brann et Lincoln Red Imps. Score : 0-0. Commentaire : Nous avons assisté à l'expulsion de Neraysho Kasanwirjo (Brann) avec un carton rouge.
23
Joachim Soltvedt (Brann) donne le corner, mais l'action ne donne rien.
21
Joachim Soltvedt (Brann) commet une faute sur son adversaire mais échappe à la sanction de l'arbitre.
19
Les joueurs de Brann contrôlent le ballon et se font de courtes passes. Ils attendent que des espaces s'ouvrent en défense.
15
À la suite d'un coup de pied arrêté tiré par Brann, l'un des défenseurs s'est facilement emparé du ballon.
14
Joachim Soltvedt (Brann) tire le corner et envoie le ballon dans la surface, mais la défense adverse est bien en place et dégage le ballon. Le ballon sort des limites du terrain et un nouveau corner est accordé. Brann aura l'occasion de créer le danger devant le but adverse.
12
Kristian Mani Ingason (Brann) élimine les défenseurs et se met en position de tir dans la surface, mais sa frappe rase de terre au centre est arrêtée par Jelan Hankins.
10
Sævar Magnússon (Brann) s'élève plus haut que tout le monde près de la surface pour reprendre le centre, mais sa tête passe de peu à côté du poteau droit.
8
Brann joue à merveille. Les joueurs contrôlent le ballon, faisantmostly des passes en une touche. Ils dictent le rythme du match en ce moment.
6🟨
Neraysho Kasanwirjo (Brann) commet une faute et l'arbitre lui sort un carton jaune sans hésiter.
6
Brann ralentit le rythme et fait circuler le ballon en une ou deux touches. C'est très dur pour l'adversaire en ce moment, courir sans ballon leur pèse physiquement.
3
Brann a joué un corner court.
3
Brann contrôle actuellement le ballon grâce à des passes précises et maîtrise totalement le jeu.
1⏱
La première mi-temps vient de commencer.
00:01
Les joueurs sont entrés sur la pelouse et le match est sur le point de commencer. Brann va donner le coup d'envoi.
00:00
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Dalibor Černý.
00:00
Dans les détails du match, vous pouvez consulter les compositions des équipes avant le coup d'envoi.
00:00
Bienvenue pour le commentaire textuel du match d'aujourd'hui. Vous pouvez suivre tous les moments forts sur le terrain par écrit. Bon match à tous.
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