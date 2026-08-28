Un autre Ouzbek sur la scène européenne : Behruz Karimov participera à la Ligue Conférence !

·19·Sport
Un autre Ouzbek sur la scène européenne : Behruz Karimov participera à la Ligue Conférence !

Les tours de qualification pour la troisième compétition européenne de clubs, l'UEFA Europa Conference League, sont terminés. Dans la phase principale du tournoi, un total de 36 équipes se disputeront le titre dans un format de ligue unique remanié.

Le tirage au sort officiel de la phase de ligue aura lieu aujourd'hui, le 28 août à 17h00 heure de Tachkent, et les 6 adversaires de chaque club seront officiellement déterminés.

« Lugano » et Behruz Karimov sur la scène européenne

Pour les fans de football ouzbeks, cette saison de Ligue Conférence suscite un intérêt particulier. Notre talentueux défenseur Behruz Karimov défend les couleurs du club suisse de « Lugano » , qui a franchi avec succès les tours de qualification pour atteindre la phase principale.

Notre compatriote aura désormais l'occasion de démontrer son talent face à plusieurs clubs européens renommés.

La composition complète des 6 chapeaux avant le tirage au sort :

Chapeau 1 :

  • « Atalanta » (Italie), « Braga » (Portugal), « Ajax » (Pays-Bas), « Freiburg » (Allemagne), « Monaco » (France), « Copenhague » (Danemark).

Chapeau 2 :

  • « Midtjylland » (Danemark), « Crvena Zvezda » (Serbie), « La Gantoise » (Belgique), « Panathinaïkos » (Grèce), « Pafos » (Chypre), « Brighton » (Angleterre).

Chapeau 3 :

  • « Lugano » (Suisse), « Getafe » (Espagne), KuPS (Finlande), « Twente » (Pays-Bas), « Borac » Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), « Saint-Trond » (Belgique).

Chapeau 4 :

  • « Lincoln Red Imps » (Gibraltar), « Brann » (Norvège), « Hearts » (Écosse), « Kairat » (Kazakhstan), « Trabzonspor » (Turquie), « Universitatea » (Roumanie).

Chapeau 5 :

  • « Riga » (Lettonie), « Hajduk » (Croatie), « Jablonec » (Tchéquie), AGF (Danemark), « Nordsjælland » (Danemark), « Inter Club d'Escaldes » (Andorre).

Chapeau 6 :

  • « Thun » (Suisse), CSKA Sofia (Bulgarie), « Kauno Žalgiris » (Lituanie), « Mjällby » (Suède), « Iberia 1999 » (Géorgie), « Egnatia » (Albanie).

Choc des grands : « Ajax », « Atalanta » et « Brighton »

Le chapeau 1 de la Ligue Conférence comprend des géants européens expérimentés : l'Atalanta (Italie), l'Ajax (Pays-Bas) et Monaco (France).

De plus, la présence de Brighton (Premier League anglaise) et de Getafe (La Liga espagnole) dans le chapeau 2 promet une compétition intense.

Selon les résultats du tirage au sort qui débutera aujourd'hui à 17h00, chaque équipe (y compris le Lugano de Behruz Karimov) affrontera un adversaire de chaque chapeau (6 matchs au total : 3 à domicile, 3 à l'extérieur).

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'Ouzbékistan remporte son premier titre mondial en avironL'Ouzbékistan remporte son premier titre mondial en avironAujourd'hui, 12:26Le Real Madrid de Mourinho face à des chocs terribles en LDCLe Real Madrid de Mourinho face à des chocs terribles en LDCAujourd'hui, 12:09Des transferts à 180 millions, seul lui est resté : Husanov est devenu l'avenir de City !Des transferts à 180 millions, seul lui est resté : Husanov est devenu l'avenir de City !Aujourd'hui, 12:05Le tirage au sort cauchemardesque du Sabah en LDC : quels géants affrontera Rakhmonaliev ?Le tirage au sort cauchemardesque du Sabah en LDC : quels géants affrontera Rakhmonaliev ?Aujourd'hui, 12:01Rodri et De Bruyne contre Manchester City : qui affrontera l'équipe de Maresca en Ligue des champions ?Rodri et De Bruyne contre Manchester City : qui affrontera l'équipe de Maresca en Ligue des champions ?Aujourd'hui, 11:56Sensation historique : l'Ouzbékistan devient champion du monde d'aviron !Sensation historique : l'Ouzbékistan devient champion du monde d'aviron !Aujourd'hui, 11:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)