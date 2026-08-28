Les tours de qualification pour la troisième compétition européenne de clubs, l'UEFA Europa Conference League, sont terminés. Dans la phase principale du tournoi, un total de 36 équipes se disputeront le titre dans un format de ligue unique remanié.

Le tirage au sort officiel de la phase de ligue aura lieu aujourd'hui, le 28 août à 17h00 heure de Tachkent, et les 6 adversaires de chaque club seront officiellement déterminés.

« Lugano » et Behruz Karimov sur la scène européenne

Pour les fans de football ouzbeks, cette saison de Ligue Conférence suscite un intérêt particulier. Notre talentueux défenseur Behruz Karimov défend les couleurs du club suisse de « Lugano » , qui a franchi avec succès les tours de qualification pour atteindre la phase principale.

Notre compatriote aura désormais l'occasion de démontrer son talent face à plusieurs clubs européens renommés.

La composition complète des 6 chapeaux avant le tirage au sort :

Chapeau 1 :

« Atalanta » (Italie), « Braga » (Portugal), « Ajax » (Pays-Bas), « Freiburg » (Allemagne), « Monaco » (France), « Copenhague » (Danemark).

Chapeau 2 :

« Midtjylland » (Danemark), « Crvena Zvezda » (Serbie), « La Gantoise » (Belgique), « Panathinaïkos » (Grèce), « Pafos » (Chypre), « Brighton » (Angleterre).

Chapeau 3 :

« Lugano » (Suisse), « Getafe » (Espagne), KuPS (Finlande), « Twente » (Pays-Bas), « Borac » Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), « Saint-Trond » (Belgique).

Chapeau 4 :

« Lincoln Red Imps » (Gibraltar), « Brann » (Norvège), « Hearts » (Écosse), « Kairat » (Kazakhstan), « Trabzonspor » (Turquie), « Universitatea » (Roumanie).

Chapeau 5 :

« Riga » (Lettonie), « Hajduk » (Croatie), « Jablonec » (Tchéquie), AGF (Danemark), « Nordsjælland » (Danemark), « Inter Club d'Escaldes » (Andorre).

Chapeau 6 :

« Thun » (Suisse), CSKA Sofia (Bulgarie), « Kauno Žalgiris » (Lituanie), « Mjällby » (Suède), « Iberia 1999 » (Géorgie), « Egnatia » (Albanie).

Choc des grands : « Ajax », « Atalanta » et « Brighton »

Le chapeau 1 de la Ligue Conférence comprend des géants européens expérimentés : l'Atalanta (Italie), l'Ajax (Pays-Bas) et Monaco (France).

De plus, la présence de Brighton (Premier League anglaise) et de Getafe (La Liga espagnole) dans le chapeau 2 promet une compétition intense.

Selon les résultats du tirage au sort qui débutera aujourd'hui à 17h00, chaque équipe (y compris le Lugano de Behruz Karimov) affrontera un adversaire de chaque chapeau (6 matchs au total : 3 à domicile, 3 à l'extérieur).