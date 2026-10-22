Lincoln Red Imps - Twente : compositions et direct commenté

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Lincoln Red Imps - Twente : compositions et direct commenté

La rencontre Lincoln Red Imps - Twente, comptant pour la Ligue Conférence, débutera le 23 octobre à 00:00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Lincoln Red Imps : 13. Hankins J., 66. Ersteling Y., 6. Lopes B. (capitaine), 3. Routis K., 21. Nano, 19. Flalhi Idrissi Y., 22. Torrilla G., 8. Mandi, 10. Mula A., 9. Gomez K., 11. Romero Morillo A.

Remplaçants de Lincoln Red Imps : 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 18. Garcia T., 27. Hamm M., 23. Jo, 2. Jolley E., 44. Manu, 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N.

Entraîneur de Lincoln Red Imps : Pavon.

Composition de départ de Twente : 16. Drommel J., 28. van Rooij B., 3. Propper R. (capitaine), 4. Nystad R., 29. Adelgaard A., 6. Zerrouki R., 20. van den Belt T., 11. Rots D., 10. Taha Y., 7. Pjaca M., 9. Weghorst W.

Remplaçants de Twente : 18. Buvua J., 31. Gerritsen J., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meijlink J., 26. Nagel B., 27. Orjaseter S., 22. Pasveer R., 2. Rosiak M., 25. Vennegoor of Hesselink L., 8. Weidmann D.

Entraîneur de Twente : van den Brom J.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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