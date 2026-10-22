Kauno Žalgiris — Brann : compositions et direct commenté

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Kauno Žalgiris — Brann : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Conférence entre Kauno Žalgiris et Brann débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Kauno Žalgiris : 55. Svedkauskas T., 45. Mutashi Dj., 77. Lekiatas R., 3. Tolordava A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 20. Kalik A., 70. Urega F., 17. Fiolich I., 10. Sirgedas G. (capitaine), 15. Leo Ribeyro, 19. Renan Oliveira.

Remplaçants du Kauno Žalgiris : 7. Benshaib A., 24. Burba M., 27. Debelyux G., 23. Ernandes A., 8. Karashima Ya., 62. Kastrati L. II., 9. Krekovich L., 22. Mikelionis D., 47. Potsyus V., 14. Slivka V., 74. Uzkurnis A.

Entraîneur du Kauno Žalgiris : Sopich Z.

Composition de départ de Brann : 12. Nilsen S., 15. Torsvik Y., 3. Knudsen F. (capitaine), 18. Sorensen Y., 17. Soltvedt Y., 10. Ingason K. M., 25. Vassberg N., 19. Gudmundsson E., 22. Magnusson S., 29. Holm N., 9. Castro N.

Remplaçants de Brann : 2. Kornik L., 20. Dragsnes V., 1. Dingeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 39. Legreyd Y., 23. Pedersen T., 41. Vilhelmsen A.

Entraîneur de Brann : Horneland E.

Kauno ŽalgirisBrannLigue ConférenceFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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