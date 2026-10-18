Déclaration fracassante : Que dit Umar Kremlev sur la prime d'un million de dollars ?

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Déclaration fracassante : Que dit Umar Kremlev sur la prime d'un million de dollars ?

Le président de l'Association internationale de boxe (IBA), Umar Kremlev, est arrivé à Tachkent pour une visite officielle et a annoncé les grands plans stratégiques futurs de l'organisation. Dans son discours, il a vivement critiqué l'attitude du Comité international olympique (CIO) envers les athlètes et sa politique de répartition financière.

Kremlev a souligné que la mission principale de l'IBA est de créer un écosystème mondial parfait qui garantit aux boxeurs et aux entraîneurs des emplois à temps plein, des revenus élevés et une vie stable.

« Les Jeux olympiques mourront dans 5 à 10 ans » : Les raisons de la critique

Le chef de l'IBA a souligné que les organisateurs des Jeux olympiques ne valorisent pas suffisamment les athlètes sur le plan financier :

  • Les revenus ne sont pas reversés aux athlètes : « Si le CIO ne redistribue pas les milliards qu'il gagne aux athlètes et aux entraîneurs, les Jeux olympiques disparaîtront progressivement et s'éteindront d'ici 5 à 10 ans ;

  • Médaille de fer et années dévalorisées : Les athlètes consacrent la moitié de leur vie à l'entraînement, mais en remportant les Jeux olympiques, ils se contentent d'une simple médaille en métal qui n'est même pas en or pur. S'ils ne sont pas soutenus par leur État, ils se retrouvent sans rien ;

  • L'intérêt diminue en Europe : Aujourd'hui, les Jeux olympiques en Asie centralesuscitent encore un grand intérêt, alors qu'en Europe, l'engouement a chuté brutalement. Les Jeux olympiques devraient unir les gens, et les récompenses ne devraient pas être des demi-mesures de 10 000 dollars, mais au moins 1 million de dollars », a déclaré Kremlev.

Un écosystème de boxe complet : de la marque de vêtements aux grandes primes

Umar Kremlev a évoqué les nouveaux projets menés par l'IBA et a annoncé les réformes en cours dans le secteur :

  • Emplois et prospérité : La boxe ne doit pas être un simple passe-temps temporaire, mais devenir une profession prestigieuse capable de subvenir pleinement aux besoins de la famille de l'athlète et de l'entraîneur ;

  • Marque personnelle et infrastructure : Une nouvelle marque de vêtements de sport est lancée sous l'égide de l'IBA, créant les conditions nécessaires pour que les boxeurs puissent se concentrer uniquement sur les résultats, libérés des problèmes de préparation et du quotidien ;

  • Fonds millionnaires lors des championnats du monde : L'IBA a déjà mis en place un système d'honoraires importants pour les champions lors des championnats du monde, et les médaillés des Jeux olympiques obtiennent une qualification directe pour les championnats du monde de l'IBA.

Cette déclaration ouverte de Kremlev à Tachkent a remis à l'ordre du jour mondial la nécessité de réformes financières dans le système sportif amateur international.

Umar KremlevAssociation internationale de boxeIBATachkentJeux olympiques
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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