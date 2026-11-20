Le prochain adversaire et la date du combat de Hasanboy Dusmatov sont connus
Le 4 décembre, dans la magnifique Sinan Erdem Dome d'Istanbul, en Turquie, aura lieu une soirée de boxe professionnelle intitulée IBA Elite President's Cup . La compétition débutera à 17h00.
Dans le combat principal de ce tournoi prestigieux, notre compatriote, double champion olympique Hasanboy Dusmatov affrontera le Philippin Roderick Bautista . Comme indiqué sur l'affiche officielle, les deux boxeurs sont invaincus sur le ring professionnel : Dusmatov affiche un palmarès de 7 victoires (7-0) tandis que son adversaire philippin Bautista a remporté ses 10 combats (10-0).
Autres combats principaux de la carte :
IBA.PRO Organisée sous l'égide de l'Association Internationale de Boxe (IBA), cette soirée propose, outre le choc Dusmatov-Bautista, plusieurs combats intéressants :
Akhmedov - Lubkovich : Akhmedov, invaincu avec un record de 15-0, affronte l'expérimenté Lubkovich (20-1) ;
Ozmen - Galos : Ozmen (5-0) se mesurera à l'invaincu Galos (8-0) ;
Kasveka - Samadova : Dans un combat féminin, Kasveka (10-3) affrontera Samadova (1-0).
Affiche
Palmarès
Statut
Hasanboy Dusmatov - Roderick Bautista
7-0 vs 10-0
Combat principal
Akhmedov - Lubkovich
15-0 vs 20-1
Combat de la carte principale
Ozmen - Galos
5-0 vs 8-0
Combat de la carte principale
Kasveka - Samadova
10-3 vs 1-0
Combat féminin
Comment sera répartie la cagnotte de 3 millions de dollars ?
IBA President's Cup La dotation totale du tournoi est de 3 millions de dollars américains . Selon le règlement établi par les organisateurs, les médaillés des 12 catégories de poids masculines recevront les prix suivants :
Médaillés d'or (vainqueurs) : 100 000 dollars ;
Médaillés d'argent : 50 000 dollars ;
Médaillés de bronze : 25 000 dollars.
Selon vous, le double champion olympique Hasanboy Dusmatov pourra-t-il remporter une victoire convaincante contre l'invaincu Philippin Roderick Bautista le 4 décembre ? Laissez vos avis en commentaires !
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