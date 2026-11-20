Le 4 décembre, dans la magnifique Sinan Erdem Dome d'Istanbul, en Turquie, aura lieu une soirée de boxe professionnelle intitulée IBA Elite President's Cup . La compétition débutera à 17h00.

Dans le combat principal de ce tournoi prestigieux, notre compatriote, double champion olympique Hasanboy Dusmatov affrontera le Philippin Roderick Bautista . Comme indiqué sur l'affiche officielle, les deux boxeurs sont invaincus sur le ring professionnel : Dusmatov affiche un palmarès de 7 victoires (7-0) tandis que son adversaire philippin Bautista a remporté ses 10 combats (10-0).

Autres combats principaux de la carte :

IBA.PRO Organisée sous l'égide de l'Association Internationale de Boxe (IBA), cette soirée propose, outre le choc Dusmatov-Bautista, plusieurs combats intéressants :

Akhmedov - Lubkovich : Akhmedov, invaincu avec un record de 15-0, affronte l'expérimenté Lubkovich (20-1) ;

Ozmen - Galos : Ozmen (5-0) se mesurera à l'invaincu Galos (8-0) ;

Kasveka - Samadova : Dans un combat féminin, Kasveka (10-3) affrontera Samadova (1-0).

Affiche Palmarès Statut Hasanboy Dusmatov - Roderick Bautista 7-0 vs 10-0 Combat principal Akhmedov - Lubkovich 15-0 vs 20-1 Combat de la carte principale Ozmen - Galos 5-0 vs 8-0 Combat de la carte principale Kasveka - Samadova 10-3 vs 1-0 Combat féminin

Comment sera répartie la cagnotte de 3 millions de dollars ?

IBA President's Cup La dotation totale du tournoi est de 3 millions de dollars américains . Selon le règlement établi par les organisateurs, les médaillés des 12 catégories de poids masculines recevront les prix suivants :

Médaillés d'or (vainqueurs) : 100 000 dollars ;

Médaillés d'argent : 50 000 dollars ;

Médaillés de bronze : 25 000 dollars.

Selon vous, le double champion olympique Hasanboy Dusmatov pourra-t-il remporter une victoire convaincante contre l'invaincu Philippin Roderick Bautista le 4 décembre ? Laissez vos avis en commentaires !