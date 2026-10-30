Bakhodir Jalolov va-t-il monter sur le ring lors du nouveau tournoi IBA President's Cup à Istanbul ?

L'Association internationale de boxe (IBA) organise une nouvelle compétition prestigieuse à Istanbul, en Turquie : IBA President's Cup Ce tournoi, qui se déroulera du 27 novembre au 4 décembre, attire l'attention de la communauté sportive grâce à sa dotation importante et la présence de stars.

L'un des principaux sujets de discussion autour du tournoi est l'apparition sur les affiches promotionnelles officielles du célèbre boxeur poids lourds ouzbek, double champion olympique, Bakhodir Jalolov, dont la présence suscite de nombreuses interrogations.

Le retour attendu de Jalolov et l'intrigue autour de l'affiche

Voici la situation concernant la participation potentielle de la star de la boxe ouzbèke à ce tournoi :

Place dans le matériel promotionnel : Sur les affiches officielles publiées par les organisateurs, Bakhodir Jalolov est présenté comme l'une des stars centrales ;

Pas encore de déclaration officielle : À l'heure actuelle, ni la Fédération de boxe d'Ouzbékistan ni le boxeur lui-même n'ont officiellement confirmé sa participation à ce tournoi ;

Facteur d'intérêt : Après sa deuxième médaille d'or olympique, une apparition du champion sur cette nouvelle plateforme, alors qu'il concilie carrière amateur et professionnelle, serait un événement majeur pour les fans.

12 catégories de poids et une dotation de 100 000 dollars

Le président de l'IBA, Umar Kremlev , lance l'IBA President's Cup, qui se distingue par les aspects suivants :

Catégories de poids : Les combats seront organisés dans 12 catégories de poids avec les meilleurs boxeurs mondiaux ;

Récompenses du podium : 1ère place (Or) : 100 000 dollars US ; 2ème place (Argent) : 50 000 dollars US ; 3ème place (Bronze) : 25 000 dollars US ;

Format du tournoi : La forte incitation financière et les points de classement devraient attirer les meilleurs boxeurs du monde sur les rings d'Istanbul.

Les combats d'Istanbul pourraient offrir à Bakhodir Jalolov l'occasion de démontrer une fois de plus sa domination sur la scène internationale et d'offrir des duels spectaculaires aux fans.