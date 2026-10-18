Kremlyov propose une revanche à Tachkent : la déclaration fracassante du boxeur russe

Le représentant de l'équipe nationale de Russie, champion du monde Vsevolod Shumkov le vainqueur ouzbek des Jeux olympiques Abdumalik Khalokov a réagi aux rumeurs concernant une éventuelle revanche.

Shumkov affirme qu'après les événements scandaleux survenus lors de la finale des championnats du monde IBA 2025 à Dubaï, c'est la partie ouzbèke qui a refusé l'offre d'un nouveau combat.

« Kremlyov l'a proposé, mais ils n'ont pas accepté » : la réponse de Shumkov

L'athlète russe a exprimé son opinion en réponse aux déclarations faites lors d'une récente conférence de presse de l'IBA :

Réaction au scandale : « J'ai vu la vidéo de la conférence de presse de l'IBA. Ce qui y a été dit n'est diffusé que pour créer un buzz inutile ;

L'offre de Tachkent : Après la fin des championnats du monde, le président de l'IBA, Umar Nazarovich Kremlyov, a proposé à plusieurs reprises d'organiser un combat revanche, à la fois à Tachkent et en Ouzbékistan même. Cependant, Khalokov et son équipe n'ont pas donné leur accord ;

Défi ouvert : Je suis prêt à combattre n'importe où, n'importe quand, dans un format de 6, 8 ou 10 rounds. Le plus important est de donner votre accord ou de ne plus aborder ce sujet », a déclaré Shumkov.

La finale de Dubaï : morsure sur le ring et décision controversée

Cette confrontation est liée au conflit survenu lors de la finale des championnats du monde IBA 2025 à Dubaï dans la catégorie des 60 kg :

Incident au 3ème round : Dans la dernière partie du combat, lors d'un corps-à-corps, le boxeur russe a mordu l'oreille de Khalokov ;

La décision controversée des arbitres : Malgré les vives protestations des représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, l'arbitre sur le ring n'a déduit aucun point et n'a appliqué aucune disqualification ;

Score de 4:3 et médaille d'or : Le jury a accordé la victoire à Vsevolod Shumkov par une décision partagée de 4:3, le déclarant champion.

Le verdict du comité disciplinaire de l'IBA

Après ce scandale, l'organisation internationale a mené une enquête spéciale :

Diagnostic d'un « incident accidentel » : Les commissions disciplinaire et médicale de l'IBA ont étudié la situation, qualifiant l'incident d'accidentel et maintenant le résultat officiel du combat ;

La moitié de la prime retirée : Néanmoins, une amende a été imposée à Vsevolod Shumkov pour comportement antisportif, et 50 % de sa prime de champion ont été retenus.

Le sujet d'une éventuelle revanche entre Khalokov et Shumkov reste l'une des confrontations les plus discutées dans le monde de la boxe.