Kremlyov propose une revanche à Tachkent : la déclaration fracassante du boxeur russe

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Kremlyov propose une revanche à Tachkent : la déclaration fracassante du boxeur russe

Le représentant de l'équipe nationale de Russie, champion du monde Vsevolod Shumkov le vainqueur ouzbek des Jeux olympiques Abdumalik Khalokov a réagi aux rumeurs concernant une éventuelle revanche.

Shumkov affirme qu'après les événements scandaleux survenus lors de la finale des championnats du monde IBA 2025 à Dubaï, c'est la partie ouzbèke qui a refusé l'offre d'un nouveau combat.

« Kremlyov l'a proposé, mais ils n'ont pas accepté » : la réponse de Shumkov

L'athlète russe a exprimé son opinion en réponse aux déclarations faites lors d'une récente conférence de presse de l'IBA :

  • Réaction au scandale : « J'ai vu la vidéo de la conférence de presse de l'IBA. Ce qui y a été dit n'est diffusé que pour créer un buzz inutile ;

  • L'offre de Tachkent : Après la fin des championnats du monde, le président de l'IBA, Umar Nazarovich Kremlyov, a proposé à plusieurs reprises d'organiser un combat revanche, à la fois à Tachkent et en Ouzbékistan même. Cependant, Khalokov et son équipe n'ont pas donné leur accord ;

  • Défi ouvert : Je suis prêt à combattre n'importe où, n'importe quand, dans un format de 6, 8 ou 10 rounds. Le plus important est de donner votre accord ou de ne plus aborder ce sujet », a déclaré Shumkov.

La finale de Dubaï : morsure sur le ring et décision controversée

Cette confrontation est liée au conflit survenu lors de la finale des championnats du monde IBA 2025 à Dubaï dans la catégorie des 60 kg :

  • Incident au 3ème round : Dans la dernière partie du combat, lors d'un corps-à-corps, le boxeur russe a mordu l'oreille de Khalokov ;

  • La décision controversée des arbitres : Malgré les vives protestations des représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, l'arbitre sur le ring n'a déduit aucun point et n'a appliqué aucune disqualification ;

  • Score de 4:3 et médaille d'or : Le jury a accordé la victoire à Vsevolod Shumkov par une décision partagée de 4:3, le déclarant champion.

Le verdict du comité disciplinaire de l'IBA

Après ce scandale, l'organisation internationale a mené une enquête spéciale :

  • Diagnostic d'un « incident accidentel » : Les commissions disciplinaire et médicale de l'IBA ont étudié la situation, qualifiant l'incident d'accidentel et maintenant le résultat officiel du combat ;

  • La moitié de la prime retirée : Néanmoins, une amende a été imposée à Vsevolod Shumkov pour comportement antisportif, et 50 % de sa prime de champion ont été retenus.

Le sujet d'une éventuelle revanche entre Khalokov et Shumkov reste l'une des confrontations les plus discutées dans le monde de la boxe.

Vsevolod ShumkovAbdumalik KhalokovChampionnat du monde IBA 2025Dubaï 2025Boxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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