Umar Kremlyov annonce un prix sensationnel pour le meilleur KO du tournoi IBA NOMAD 16

Le président de l'Association internationale de boxe (IBA), Umar Kremlyov, a fait une déclaration inattendue qui a surpris la communauté sportive avant la prochaine grande soirée de boxe. Pour les participants du tournoi IBA NOMAD 16 qui se déroule aujourd'hui, un prix spécial d'une valeur sans précédent a été institué.

Selon cette annonce, le boxeur qui réalisera le KO le plus spectaculaire, divertissant et mémorable lors des combats recevra une luxueuse « Gelendvagen » (Mercedes-Benz Classe G) en cadeau.

La voiture de rêve à 366 000 dollars : Conditions du prix

Le prix annoncé par le chef de l'IBA augmentera sans aucun doute la compétition et l'intensité entre les boxeurs :

Valeur marchande du prix : Le prix officiel de ce SUV de luxe « Gelendvagen » offert s'élève à 366 000 dollars américains ; tashkil etadi;

Critère principal — le KO absolu : La récompense n'est pas décernée pour une simple victoire, mais sera attribuée à l'auteur du KO le plus brillant et dévastateur de la soirée, reconnu par les fans et le jury ;

Une motivation immense pour les combattants : Un tel bonus de grande valeur incitera certainement chaque athlète montant sur le ring à attaquer de toutes ses forces pour obtenir un KO pur plutôt que de gagner aux points.

IBA NOMAD 16 : À quoi s'attendre de la soirée ?

Ces tournois organisés par l'IBA visent à ramener le spectacle, le marketing de haut niveau et un grand intérêt financier à la boxe moderne :

Rythme élevé et attrait visuel : Après l'annonce de la « Gelendvagen », on s'attend à une augmentation drastique du rythme dans tous les combats et à une multiplication des thrillers se terminant avant la limite ;

L'approche innovante de Kremlyov : La direction de l'association internationale élargit l'audience mondiale du tournoi en offrant aux boxeurs non seulement des honoraires standards, mais aussi des prix aussi inhabituels et prestigieux.

Les combats sur le ring d'aujourd'hui montreront quel coup de poing sera suffisant pour remporter les clés de la supercar à 366 000 dollars.