Umar Kremlyov annonce un prix sensationnel pour le meilleur KO du tournoi IBA NOMAD 16

·19·Sport
Umar Kremlyov annonce un prix sensationnel pour le meilleur KO du tournoi IBA NOMAD 16

Le président de l'Association internationale de boxe (IBA), Umar Kremlyov, a fait une déclaration inattendue qui a surpris la communauté sportive avant la prochaine grande soirée de boxe. Pour les participants du tournoi IBA NOMAD 16 qui se déroule aujourd'hui, un prix spécial d'une valeur sans précédent a été institué.

Selon cette annonce, le boxeur qui réalisera le KO le plus spectaculaire, divertissant et mémorable lors des combats recevra une luxueuse « Gelendvagen » (Mercedes-Benz Classe G) en cadeau.

La voiture de rêve à 366 000 dollars : Conditions du prix

Le prix annoncé par le chef de l'IBA augmentera sans aucun doute la compétition et l'intensité entre les boxeurs :

  • Valeur marchande du prix : Le prix officiel de ce SUV de luxe « Gelendvagen » offert s'élève à 366 000 dollars américains ; tashkil etadi;

  • Critère principal — le KO absolu : La récompense n'est pas décernée pour une simple victoire, mais sera attribuée à l'auteur du KO le plus brillant et dévastateur de la soirée, reconnu par les fans et le jury ;

  • Une motivation immense pour les combattants : Un tel bonus de grande valeur incitera certainement chaque athlète montant sur le ring à attaquer de toutes ses forces pour obtenir un KO pur plutôt que de gagner aux points.

IBA NOMAD 16 : À quoi s'attendre de la soirée ?

Ces tournois organisés par l'IBA visent à ramener le spectacle, le marketing de haut niveau et un grand intérêt financier à la boxe moderne :

  • Rythme élevé et attrait visuel : Après l'annonce de la « Gelendvagen », on s'attend à une augmentation drastique du rythme dans tous les combats et à une multiplication des thrillers se terminant avant la limite ;

  • L'approche innovante de Kremlyov : La direction de l'association internationale élargit l'audience mondiale du tournoi en offrant aux boxeurs non seulement des honoraires standards, mais aussi des prix aussi inhabituels et prestigieux.

Umar Kremlyov annonce un prix sensationnel pour le meilleur KO du tournoi IBA NOMAD 16

Les combats sur le ring d'aujourd'hui montreront quel coup de poing sera suffisant pour remporter les clés de la supercar à 366 000 dollars.

IBAUmar KremlyovIBA NOMAD 16GelendvagenBoxe
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le tournoi IBA Nomad 16 de combats à mains nues se tiendra à la «Humo Arena» — carte complèteLe tournoi IBA Nomad 16 de combats à mains nues se tiendra à la «Humo Arena» — carte complète15 octobre 08:17Pourquoi le fils de Trump rend-il en urgence le cadeau de mariage d'un milliardaire russe ?Pourquoi le fils de Trump rend-il en urgence le cadeau de mariage d'un milliardaire russe ?19 septembre 07:52Shohjahon Ergashev défie la star kazakhe Daniyar Yeleussinov : quelle a été la réponse ?Shohjahon Ergashev défie la star kazakhe Daniyar Yeleussinov : quelle a été la réponse ?15 septembre 19:28Shohjahon Ergashev lance un défi ouvert à Shahobiddin Egamov pour la ceinture NomadShohjahon Ergashev lance un défi ouvert à Shahobiddin Egamov pour la ceinture Nomad10 octobre 22:08L’Ouzbek « Ispanchik » combattra à Astana : son adversaire est loin d’être ordinaireL’Ouzbek « Ispanchik » combattra à Astana : son adversaire est loin d’être ordinaire12 août 00:08Fedor Emelianenko à Umar Nurmagomedov : « Seul un vainqueur sort de la cage ! »Fedor Emelianenko à Umar Nurmagomedov : « Seul un vainqueur sort de la cage ! »10 septembre 08:02
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre