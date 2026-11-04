Le nouveau combat pour la ceinture de Hasanboy Dusmatov : il montera sur le ring lors d'un tournoi prestigieux à Istanbul

Les détails du prochain combat crucial de la brillante étoile de la boxe ouzbèke, le double champion olympique Hasanboy Dusmatov, ont été révélés. Notre maître des gants montera sur le ring pour une ceinture de champion le 4 décembre à Istanbul, en Turquie, lors du prestigieux IBA President's Cup tournoi international.

Ce duel aura lieu dans le cadre d'une nouvelle plateforme réunissant boxeurs amateurs et professionnels au sein d'un système unique, suscitant un intérêt immense.

Combat pour la ceinture et adversaire : contre qui Dusmatov se battra-t-il ?

Le format de la rencontre à Istanbul et le choix de l'adversaire sont d'une importance capitale :

Qui est l'adversaire ? Notre compatriote affrontera le talentueux boxeur philippin Roderick Bautista ;

Statut du combat : Ce combat de 10 rounds dans la catégorie des poids mi-mouches se déroulera pour la prestigieuse IBA.Pro ceinture de champion ;

Finale d'Istanbul : Le combat impliquant Dusmatov sera organisé le 4 décembre, lors du point culminant du tournoi.

Nouveau projet — IBA Elite et une dotation de 3 millions de dollars

Le tournoi IBA President's Cup se déroulera du 27 novembre au 4 décembre et ouvrira une nouvelle page dans la boxe mondiale :

Plateforme unificatrice : Ce tournoi est la compétition inaugurale de la nouvelle plateforme internationale appelée IBA Elite , qui vise à unir les boxeurs professionnels et amateurs sur une arène compétitive unique ;

Dotation totale : La dotation totale du tournoi s'élève à pas moins de 3 millions de dollars américains ;

Récompenses pour les vainqueurs : Pour les 12 catégories de poids masculines : Les médaillés d'or (champions) recevront 100 000 dollars ; Les médaillés d'argent recevront 50 000 dollars ; Les médaillés de bronze recevront 25 000 dollars en récompense financière.



La quête d'une nouvelle ceinture par Hasanboy Dusmatov, double champion olympique, sera sans aucun doute au centre de l'attention de la communauté de la boxe ouzbèke et internationale.