Real Madrid - Séville : compositions et direct

90 C'est terminé. Score : Real Madrid 4-1 Séville

90+5 C'est terminé. Real Madrid - Séville : 4-1.

90+4 C'est raté ! Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) a tenté sa chance de loin, mais sa frappe à ras de terre vers le coin inférieur gauche était bien trop faible pour surprendre Odysseas Vlachodimos, qui s'est emparé du ballon sans problème.

90+4 Le Real Madrid confisque beaucoup plus le ballon maintenant.

90 4 minutes de temps additionnel.

88 Le Real Madrid semble retrouver son jeu et prend plaisir à contrôler le ballon. Il attend le bon moment pour se créer de nouvelles opportunités offensives.

85 José Mourinho prépare un changement. Eder Militão entre en jeu à la place de Federico Valverde (Real Madrid).

85 C'est l'heure du changement. Carlos Espí (Real Madrid) entre en jeu à la place de Kylian Mbappé.

82 But ! Yan Diomande (Real Madrid) contrôle parfaitement une superbe passe d'Aurélien Tchouaméni. Il lève la tête et décoche une frappe imparable depuis l'extérieur de la surface dans la lucarne gauche. 4:1.

81 6:4 – le nombre actuel de tirs cadrés.

80 But ! À la suite d'un superbe échange entre Manuel Bueno Sebastián (Séville) et Lucas Stassin, le premier s'est retrouvé avec une belle opportunité de frappe près de la limite de la surface. Il a parfaitement saisi sa chance pour battre le gardien dans le coin inférieur gauche. 3:1.

78 L'arbitre accorde du temps pour le changement. Eduardo Camavinga (Real Madrid) entre à la place d'Arda Güler.

76 Séville obtient un coup franc près de la touche.

76 L'arbitre Mateo Busquets a vu la faute de Federico Valverde (Real Madrid) et a sifflé sans hésiter. Séville obtient un coup franc.

74 Quelle occasion ! Manuel Bueno Sebastián (Séville) récupère le ballon sur coup de pied arrêté et décoche une frappe précise depuis la surface, mais le ballon frôle le poteau droit ! Le ballon sort, le gardien du Real Madrid va dégager.

74 Séville obtient un coup franc.

74 Le jeu est interrompu car Marc Cucurella (Real Madrid) reçoit un carton jaune.

73 Marc Cucurella (Real Madrid) commet une faute sur son adversaire et Mateo Busquets arrête le jeu. Coup franc pour Séville.

73 Nous assistons à un changement. Alfonso González (Séville) remplace Félix Correia.

72 L'arbitre a interrompu le match pour un changement : Juan Antonio Iglesias Sánchez quitte le terrain, remplacé par José Ángel Carmona (Séville).

70 José Mourinho a décidé de remplacer Endrick, Brahim Díaz est entré à sa place (Real Madrid).

70 Le match s'arrête là pour Jude Bellingham, remplacé par un Bernardo Silva plein de fraîcheur pour le Real Madrid.

69 Match : Real Madrid - Séville. Score : 3-0. Commentaire : Juan Antonio Iglesias Sánchez (Séville) reçoit un avertissement.

69 Juan Antonio Iglesias Sánchez (Séville) semble avoir écopé d'un carton rouge pour cette faute. Mateo Busquets ne tolère pas ce genre de comportement sur le terrain et a sifflé la faute.

66 Séville montre un superbe jeu d'équipe, contrôlant le ballon avec de nombreuses passes courtes. S'ils veulent trouver une brèche en défense et marquer, la patience est essentielle.

63 But ! Kylian Mbappé (Real Madrid) a profité d'une occasion dangereuse, transformant son penalty plein axe alors que le gardien Odysseas Vlachodimos a été pris à contre-pied.

63 Kylian Mbappé (Real Madrid) prend ses responsabilités et place déjà le ballon.

61 Castrin (Séville) s'est jeté imprudemment sur la jambe de son adversaire et a eu de la chance d'échapper à la sanction. Mateo Busquets a sifflé faute, mais n'a pas sorti de carton cette fois. L'arbitre a désigné le point de penalty. PENALTY pour le Real Madrid !

59 Sé Sevilla va maintenant tirer un corner.

59 Félix Correia (Séville) a bien reçu un bon centre et a tiré, mais sa tentative a été contrée par son coéquipier. Séville obtient un corner.

58 Voici les statistiques actuelles de possession des deux équipes : 64-36.

58 Le nombre de spectateurs présents au match d'aujourd'hui est de 73 907.

57 Manuel Bueno Sebastián (Séville) commet une faute très grossière et Mateo Busquets siffle. Le Real Madrid bénéficie d'un coup franc.

56 Il y a un changement. Peke quitte le terrain et Luis García Plaza donne les dernières consignes tactiques à Manuel Bueno Sebastián (Séville).

56 L'arbitre a arrêté le jeu car un remplacement doit être effectué, Robbie Ur quitte le terrain et est remplacé par Lucas Stassin (Séville).

56 Yan Diomande (Real Madrid) reçoit le ballon et frappe de loin, mais sa tentative non cadrée passe largement à droite du poteau. Le ballon sort et un the six-mètres est accordé à Séville.

54 Chidera Ejuke (Séville) pénètre dans la surface et se retrouve seul face au gardien, mais sa frappe s'envole largement au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort des limites du terrain et le gardien du Real Madrid va effectuer le renvoi aux 5,50 mètres.

52 Coup franc. Le Real Madrid va très probablement essayer de centrer le ballon dans la surface de réparation.

52 Gabriel Suazo (Séville) y va très fort et Mateo Busquets siffle une faute. Coup franc en faveur du Real Madrid.

49 Coup franc pour Séville.

49 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) est très mécontent après l'coup de sifflet de l'arbitre pour sa faute. Coup franc pour Séville près de la touche.

48 Le Real Madrid contrôle actuellement le match en ayant la possession. Ils enchaînent les passes précises, ce qui rend la récupération difficile pour l'adversaire.

46 Luis García Plaza effectue un changement à la pause. Chidera Ejuke (Séville) remplace Ruben Vargas.

46 Les joueurs sont de retour sur la pelouse après la pause et la seconde période va bientôt reprendre.

45+5 Au coup de sifflet de l'arbitre, la première mi-temps prend fin et les joueurs rejoignent les vestiaires.

45+3 Endrick (Real Madrid) a tenté de reprendre le ballon repoussé dans la surface, mais a tiré au-dessus de la barre transversale. Le ballon est sorti, le jeu reprendra par un renvoi aux 5,50 m pour Séville.

45+3 Le Real Madrid obtient un corner.

45+3 Kylian Mbappé (Real Madrid) tire depuis l'intérieur de la surface, mais les défenseurs Contrent à temps. Le Real Madrid a bien joué et obtient un corner.

45+1 Lucien Agoumé (Séville) décoche une frappe puissante vers le côté gauche du but, mais le gardien réalise un arrêt splendide.

45 Il reste 4 minutes de temps additionnel dans le match.

44 Les joueurs du Real Madrid contrôlent le ballon et se font de courtes passes. Ils attendent que des espaces s'ouvrent en défense.

41 Le ballon est sorti. Séville va effectuer un corner.

41 Le centre de Félix Correia (Séville) n'a rien donné, les défenseurs ont rapidement dégagé le ballon de la surface. Séville obtient un corner.

37 Kylian Mbappé (Real Madrid) décoche une frappe depuis la surface de réparation après un superbe raid solitaire. Il envoie le ballon avec précision dans le petit filet gauche et porte le score à 2-0. Odysseas Vlachodimos était impuissant sur cette action.

34 Demi-occasion ! Endrick (Real Madrid) centre dans la surface, mais Odysseas Vlachodimos intervient à propos pour écarter le danger.

33 Kylian Mbappé (Real Madrid) récupère le ballon, efface habilement les défenseurs, mais sa frappe rase-terre vers le poteau est magnifiquement repoussée par Odisseas Vlachodimos.

30 But ! Arda Güler (Real Madrid) contrôle le ballon et décoche sans hésitation une frappe imparable dans la lucarne droite.

27 Le Real Madrid va tirer ce coup franc.

27 Youssouf Fofana (Séville) commet une faute très violente dans la lutte pour le ballon, et Mateo Busquets arrête le jeu pour accorder un coup franc en faveur du Real Madrid.

23 Félix Correia (Séville) reçoit un carton jaune pour une faute.

23 Match : Real Madrid - Séville. Score : 0-0. Commentaire : Felix Correia (Séville) a fait preuve d'un comportement extrêmement antisportif.

23 Un carton jaune dans les mains de l'arbitre ? Oui, tout à fait ! Dean Huijsen (Real Madrid) est averti.

23 Match : Real Madrid - Séville. Score : 0-0. Commentaire : Dean Huijsen (Real Madrid) écope d'un avertissement pour un geste anti-sportif.

23 Yan Diomande (Real Madrid) a failli marquer d'une frappe depuis la surface, mais le ballon est passé tout près du poteau gauche. Le ballon est sorti, et un renvoi aux 5,50 mètres a été accordé à Séville.

21 Endrick (Real Madrid) se met en position de tir. Il s'est créé de l'espace et a décoché une frappe puissante à ras de terre vers le centre du but. Odysseas Vlachodimos réalise une superbe parade !

18 Jude Bellingham (Real Madrid) tente de se projeter vers l'avant, mais rate son contrôle et perd le ballon. Le ballon sort, le gardien de Séville va dégager.

17 Le ballon repoussé est revenu aux abords de la surface pour Federico Valverde (Real Madrid), totalement oublié par la défense. Il n'a pas hésité à frapper au but, mais malheureusement, le ballon a touché son propre coéquipier.

15 Ruben Vargas (Séville) est furieux d'avoir gâché une énorme occasion à bout portant. Il a envoyé le ballon repoussé à quelques centimètres du poteau gauche. Le sort du ballon est hors du jeu, et le Real Madrid va relancer par un 6 mètres.

15 Séville tire un coup franc dangereux.

15 Jan Diomande (Real Madrid) commet une faute sur son adversaire, et Mateo Busquets siffle pour signaler l'infraction. Séville va donner le coup franc.

12 Le Real Madrid produit un jeu collectif magnifique. Ils se font de superbes passes. Une collaboration d'équipe exceptionnelle.

8 Le Real Madrid organise le jeu avec des passes précises pour se créer de nouvelles occasions offensives.

4 Kylian Mbappé (Real Madrid) tente sa chance, mais sa frappe est complètement déréglée et passe à plusieurs mètres du poteau droit. Le ballon sort des limites du terrain et le gardien de Séville va effectuer le dégagement.

3 Les joueurs de Séville s'échangent le ballon par de courtes passes.

2 Marc Cucurella (Real Madrid) commet une faute grossière. L'arbitre Mateo Busquets a bien suivi l'action. Avantage accordé à Séville. Ils vont exécuter le coup franc.

1 C'est parti pour la première mi-temps.

00:04 Le match commence par Séville.

00:00 Présentons l'arbitre du match d'aujourd'hui, il s'agit de Mateo Busquets.

00:00 Nous connaissons maintenant les compositions de départ. Vous pouvez les retrouver dans les détails du match.