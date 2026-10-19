Doublé de Mbappé, super but de Diomande : le Real écrase Séville 4-1

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Doublé de Mbappé, super but de Diomande : le Real écrase Séville 4-1

Dans le cadre de la 9e journée de La Liga espagnole, le club madrilène Real Madrid a accueilli l'équipe andalouse de Séville dans son antre majestueux, le stade Santiago Bernabéu. Lors de la rencontre disputée le soir du 18 octobre, les Madrilènes ont dominé les débats pour s'imposer largement 4-1.

Le héros du match a été l'ailier ivoirien Vinícius Júnior remplaçant sur l'aile gauche Diomande qui a été directement impliqué dans les quatre buts de son équipe.

Intensité offensive : le doublé de Mbappé et des super buts

Le club madrilène a exercé une forte pression sur la défense adverse dès les premières minutes :

  • Un super but d'Arda Güler pour ouvrir le score : À la 33e minute, le prodige turc Arda Güler a ouvert le score d'une frappe magnifique — 1-0 ;

  • Kylian Mbappésigne un doublé : Quatre minutes plus tard, à la 37e, Mbappé a doublé la mise (2-0). En seconde période, à la 63e minute, le buteur français a transformé un penalty avec sang-froid pour porter le score à 3-0 ;

  • Le but de l'honneur pour Bueno : À la 80e minute, Bueno, entré en jeu, a inscrit l'unique but de Séville — 3-1 ;

  • Le point final signé Diomande : À la 82e minute, infatigable tout au long du match, Diomande a marqué un superbe but pour sceller le score final de 4-1.

Feuille de match

La Liga. 9e journée

Real Madrid — Séville 4-1

18 octobre, Santiago Bernabéu.

Buts: Güler (33), Mbappé (37, 63 s.p.), Diomande (82) — Bueno (80).

Avertissements : Huijsen (23), Andrade (23), Iglesias (69), Cucurella (73).

  • Real Madrid : Courtois, Valverde (Militão, 85), Konaté, Huijsen, Cucurella, Bellingham (Silva, 70), Tchouaméni, Güler (Camavinga, 78), Endrick (Díaz, 70), Diomande, Mbappé (Espi, 85).

  • Séville : Vlachodimos, Iglesias (Carmona, 72), Castrin, Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Vargas (Ejuke, 46), Peque (Bueno, 56), Andrade (González, 73), Ure (Stassin, 56).

Classement

Cette victoire renforce la position des Madrilènes dans la course au titre :

  • Le Real Madrid 3e : Grâce à ces 3 points, les hommes de José Mourinho atteignent un total de 21 points et grimpent à la 3e place du classement ;

  • Séville reste 6e : Les visiteurs, battus, occupent la 6e place avec 14 points.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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