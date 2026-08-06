Rafa Alkorta s'exprime sur la relation entre Kylian Mbappé et Vinícius Júnior

Les désaccords et le manque d'harmonie sur le terrain entre les leaders de l'attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, sont devenus l'un des principaux problèmes de l'équipe. Selon Goal.com, l'ancien défenseur du club Rafa Alkorta a déclaré ouvertement que cette situation ne résultait pas du talent des joueurs, mais de leurs ambitions personnelles. À ce sujet, rapporte Goal.com.

Le problème des egos et le manque de connexion sur le terrain

Depuis que l'attaquant français a rejoint le Real Madrid en 2024, le duo formé par les deux stars ne s'est pas montré aussi efficace que prévu, ce qui suscite de nombreux débats. Invité de l'émission El Larguero, sur la Cadena SER, Rafa Alkorta a livré une analyse critique de la situation. Selon lui, le principal obstacle réside dans l'ego démesuré des deux joueurs.

Alkorta a souligné n'avoir jamais rencontré une telle situation au cours de sa carrière de footballeur. Malgré les quelque 50 buts inscrits par Mbappé par saison, il a reconnu qu'il était vrai que les deux joueurs ne parvenaient pas à s'entendre pleinement. Selon l'ancien défenseur, ils manquent de complémentarité non seulement avec le ballon, mais aussi dans leurs déplacements sans ballon.

Le rôle de José Mourinho et de nouveaux espoirs

L'ancien défenseur espère que le nouvel entraîneur, José Mourinho, pourra contraindre les deux attaquants à évoluer efficacement sur la même ligne. Selon Alkorta, le technicien portugais doit réussir là où ses prédécesseurs ont échoué et instaurer la discipline stricte exigée de Vinícius.

Par ailleurs, les négociations visant à prolonger au-delà de 2027 le contrat actuel de Vinícius Júnior avec le Real Madrid se seraient intensifiées récemment. Le rapprochement entre les deux parties devrait réjouir les supporters et avoir un effet positif sur l'état d'esprit du joueur.

Une nouvelle préparation de pré-saison

Le Real Madrid prépare actuellement activement les matchs de la nouvelle saison. L'équipe disputera un match amical contre Ferencváros samedi, puis affrontera le Deportivo La Coruña quatre jours plus tard.

Le club royal débutera sa saison de Liga 2026-2027 à l'extérieur, le 22 août, sur la pelouse de l'Espanyol. José Mourinho compte profiter de ces rencontres pour améliorer la relation entre Mbappé et Vinícius Júnior.