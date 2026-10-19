Dans le cadre de la Liga espagnole, le club madrilène, qui a battu le Real Madrid jamoasi bosh murabbiyi Séville a vu son entraîneur, José Mourinho, faire l'éloge de la performance de son équipe lors de la conférence de presse d'après-match.

Kylian MbappéUn doublé de Kylian Mbappé, ainsi que des superbes buts d'Arda Güler et de Yan Diomande, ont confirmé la grande forme du « club royal ».

« Trois changements effectués et cela a porté ses fruits » : La tactique du coach

Le coach du Real Madrid Zone s'est exprimé sur les changements dans l'effectif et la discipline sur le terrain lors d'une interview accordée à :

Pression dès les premières minutes : « Nous avons joué de manière très organisée dès la première minute. Le début du match précédent contre la Roma ne s'était pas déroulé comme nous le souhaitions ;

3 changements dans l'effectif : C'est précisément pour corriger cette lacune que nous avons effectué trois changements dans le onze de départ aujourd'hui, et cette décision tactique a porté ses fruits ;

Un véritable esprit d'équipe : Lors des trois matchs suivant la trêve internationale, notre équipe a montré un jeu digne et stable. Bien que le match contre la Roma ait été très difficile, nous avons rempli notre mission. Aujourd'hui, tout a été excellent. C'est ça, une vraie équipe ! », a déclaré le technicien portugais.

Leipzig et le Clasico en vue : Le calendrier chargé des Madrilènes

Cette large victoire sur Séville lance les Madrilènes dans les meilleures conditions pour les échéances cruciales à venir :

Ligue des Champions (21 octobre) : Les joueurs de José Mourinho accueilleront le 21 octobre dans leur stade, le Santiago Bernabéu, le club allemand du adversaire coriace, RB Leipzig ;

El Clásico (25 octobre) : Le 25 octobre, tous les regards seront tournés vers le choc de la saison : le derby impitoyable entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui se déroulera à l'extérieur.

Les quatre buts inscrits contre Séville et la cohésion du trio d'attaque envoient un signal fort et audacieux au rival avant le prochain Clasico.