Un double champion d'Asie de 7 ans reçoit 10 000 dollars et un téléviseur

Le jeune joueur d'échecs ouzbek Muhammadyusuf Bahromov a été récompensé par 10 000 dollars et un téléviseur pour ses victoires lors d'une compétition internationale. C'est ce qu'a annoncé la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan.

Muhammadyusuf Bahromov a remporté les titres en échecs classiques et en blitz dans la catégorie des garçons de moins de 7 ans lors du 20e Championnat d'échecs des écoliers d'Asie, organisé dans la région de Toula, en Russie. Il est ainsi devenu double champion d'Asie.

Une récompense financière et un téléviseur ont été remis au jeune joueur d'échecs pour ses succès.