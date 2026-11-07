13 tours et 9,5 points : Une jeune joueuse d'échecs ouzbèke devient vice-championne du monde

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13 tours et 9,5 points : Une jeune joueuse d'échecs ouzbèke devient vice-championne du monde

Lors du Championnat du monde d'échecs de blitz des moins de 20 ans (FIDE World Junior Blitz Chess Championships U20) organisé à Al-Aïn, aux Émirats arabes unis, Afruza Hamdamova, membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, a réalisé une performance historique. Notre talentueuse compatriote a décroché la médaille d'argent face aux meilleures jeunes joueuses du monde.

Selon la Fédération ouzbèke des échecs, Afruza a confirmé son titre de vice-championne du monde grâce à son haut niveau de jeu tout au long de la compétition.

13 tours de lutte intense : Résultats et chiffres

La lutte pour les places sur le podium lors du championnat du monde de blitz a duré jusqu'aux dernières secondes :

  • Le résultat qui mène au podium : Afruza Hamdamova a accumulé 9,5 points en 13 tours, se classant ainsi à la 2e place du tableau final parmi les leaders et assurant la médaille d'argent ;

  • Autres participants ouzbeks : Une autre représentante talentueuse ayant participé à la compétition, Umida Omonova, 8,5 points a terminé dans le top 6 (6e place). Nilufarxon Imomqo‘ziyeva a quant à elle enregistré 7 points à son actif ;

  • Reconnaissance internationale : Le service de presse de la Fédération a souligné que ce résultat constitue une nouvelle victoire importante pour notre jeune joueuse sur la scène internationale et qu'elle a défendu l'honneur de l'Ouzbékistan au plus haut niveau face aux meilleures adversaires mondiales.

Un nouvel exploit pour les échecs ouzbeks

Les représentants de l'Ouzbékistan, qui s'imposent sur la scène mondiale des échecs ces dernières années, ont prouvé qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs de la planète non seulement en format standard, mais aussi dans les tournois de blitz exigeant agilité et réflexion rapide. Le titre de vice-championne d'Afruza Hamdamova à Al-Aïn renforce une fois de plus le prestige des échecs féminins de notre pays à l'échelle mondiale.

Afruza HamdamovaChampionnat du monde d'échecsFédération ouzbèke des échecsAl-AïnSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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