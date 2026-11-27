Des chefs ouzbeks invités à Genève pour Javohir Sindarov
Lors du match pour le championnat du monde d'échecs qui se déroule à Genève, en Suisse, le grand maître ouzbek Javohir Sindarov et son équipe se voient préparer des plats nationaux ouzbeks. Pour servir l'athlète tout au long de cette prestigieuse compétition qui durera environ trois semaines, deux chefs ouzbeks qualifiés travaillant dans différents pays européens ont été invités.
« L'humeur de l'athlète dépend aussi de son alimentation »
C'est ce qu'a déclaré le chef du département des relations internationales de la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan, Saidmurod Dilmurodov The Indian Express dans une interview accordée au journal. Il a souligné que le sport des échecs est soutenu au niveau national et qu'un budget important a été alloué pour permettre à Javohir de se préparer minutieusement pour le match de championnat :
« Comme l'humeur de l'athlète dépend aussi de son alimentation, notre équipe a cherché à créer un environnement confortable avec des plats familiers. Les Ouzbeks apprécient beaucoup leur cuisine nationale », a déclaré Saidmurod Dilmurodov.
Le représentant de la fédération a ajouté que de nombreux compatriotes résidant en Europe Javohir Sindarovsont attendus à Genève pour le soutenir directement. En Ouzbékistan, on attend beaucoup du joueur d'échecs et cette édition revêt une importance particulière pour le sport national.
Rappelons que lors de la conférence de presse précédant le match pour le titre, Javohir Sindarov avait également indiqué qu'il n'était pas opposé à goûter aux cuisines de différents pays.
Plats maison et expérience mondiale pour les deux prétendants
Une attention particulière est portée au régime alimentaire des deux grands maîtres en lice pour la couronne mondiale :
Aspects
Détails
Équipe de Javohir Sindarov
Deux chefs ouzbeks invités d'Europe préparent quotidiennement des plats nationaux pour l'équipe
Équipe de Gukesh Dommaraju
Pour le champion du monde en titre, des plats indiens et familiaux sont également préparés par ses compatriotes à Genève
Expérience historique
Le quintuple champion du monde Magnus Carlsen emmenait également son chef personnel lors des tournois les plus importants de sa carrière
Score actuel du match
Les trois premières parties se sont toutes soldées par un match nul — 1,5 : 1,5 (la 4e partie aura lieu le 28 novembre)
Selon vous, dans un match pour le titre mondial long et sous haute pression psychologique, à quel point les plats nationaux et un environnement confortable aideront-ils Javohir Sindarov à gagner ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette nouvelle avec vos proches qui suivent la lutte de Javohir Sindarov pour la couronne mondiale !
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