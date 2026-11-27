Lors du match pour le championnat du monde d'échecs qui se déroule à Genève, en Suisse, le grand maître ouzbek Javohir Sindarov et son équipe se voient préparer des plats nationaux ouzbeks. Pour servir l'athlète tout au long de cette prestigieuse compétition qui durera environ trois semaines, deux chefs ouzbeks qualifiés travaillant dans différents pays européens ont été invités. « L'humeur de l'athlète dépend aussi de son alimentation » C'est ce qu'a déclaré le chef du département des relations internationales de la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan, Saidmurod Dilmurodov The Indian Express dans une interview accordée au journal. Il a souligné que le sport des échecs est soutenu au niveau national et qu'un budget important a été alloué pour permettre à Javohir de se préparer minutieusement pour le match de championnat :

« Comme l'humeur de l'athlète dépend aussi de son alimentation, notre équipe a cherché à créer un environnement confortable avec des plats familiers. Les Ouzbeks apprécient beaucoup leur cuisine nationale », a déclaré Saidmurod Dilmurodov. Le représentant de la fédération a ajouté que de nombreux compatriotes résidant en Europe Javohir Sindarovsont attendus à Genève pour le soutenir directement. En Ouzbékistan, on attend beaucoup du joueur d'échecs et cette édition revêt une importance particulière pour le sport national. Rappelons que lors de la conférence de presse précédant le match pour le titre, Javohir Sindarov avait également indiqué qu'il n'était pas opposé à goûter aux cuisines de différents pays.