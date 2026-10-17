«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva

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«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva

De nouvelles informations ont été révélées concernant la relation entre le grand maître numéro un d'Ouzbékistan, Javokhir Sindarov, et la grand maître kazakhe, Bibisara Assaubayeva. Le grand-père de Javokhir, Komil Sindarov, vice-président de la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan, s'est exprimé sur leur futur mariage lors du podcast «Qarorgoh».

Selon Komil Sindarov, si les jeunes décident de fonder une famille, il n'y est pas opposé et est prêt à les soutenir.

«Si les jeunes en arrivent à cette décision, je ne m'y oppose pas, je leur donne ma bénédiction. Ils participent ensemble à de nombreuses compétitions depuis l'enfance, ils partagent les mêmes idées et la même vision du monde. Bibisara est également la fierté du Kazakhstan, grand maître et championne du monde à plusieurs reprises», a-t-il déclaré.

À son avis, ce mariage pourrait non seulement être un événement important dans la vie des deux jeunes, mais aussi un facteur rapprochant davantage les peuples d'Ouzbékistan et du Kazakhstan.

«Les relations amicales se sont progressivement transformées en amour»

Un jeune homme et une jeune femme se prennent en photo dans le miroir.

Komil Sindarov a indiqué qu'il avait discuté de ce sujet avec Javokhir à plusieurs reprises. Au début, les membres de la famille pensaient qu'il pouvait s'agir d'une simple passade de jeunesse. Cependant, la relation des jeunes, qui dure depuis plusieurs années, a changé leur point de vue.

«Nous lui avons dit de bien réfléchir, que cela pouvait être une attirance passagère. Non, ils poursuivent leur relation depuis plusieurs années. Les relations amicales se sont progressivement transformées en amour», a-t-il affirmé.

Parallèlement, Komil Sindarov a souligné que la tâche principale pour Javokhir en ce moment est de remporter le titre de champion du monde.

«S'il ramène le titre mondial d'échecs en Ouzbékistan, nous discuterons certainement de cette question. Le mariage aura lieu, nous en attendons beaucoup», a-t-il ajouté.

Pourquoi ce mariage est-il approprié pour la famille ?

Selon Komil Sindarov, fonder une famille avec quelqu'un qui comprend le monde des échecs pourrait être bénéfique pour Javokhir. La raison est que les joueurs d'échecs professionnels passent la majeure partie de l'année à participer à des tournois à l'étranger.

«Il participe à des tournois à l'étranger 11 mois par an. Sa famille doit l'accompagner ; pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas, cela représente une difficulté majeure. C'est pourquoi, à tous égards, cela nous semble approprié et pratique», a-t-il expliqué.

Il a souligné que le fait que Bibisara soit au Kazakhstanpourrait rapprocher les deux nations. Komil Sindarov a exprimé sa conviction que la venue de la joueuse d'échecs en Ouzbékistan profiterait également au développement des échecs dans le pays.

Javokhir Sindarov attend un match crucial pour le titre mondial

Un jeune homme en costume réfléchit devant un échiquier.

Pour rappel, Javokhir Sindarov est le premier joueur d'échecs de l'histoire de l'Ouzbékistan à obtenir le droit de disputer un match pour le titre mondial. Il est prévu qu'il affronte le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju, à Genève, en Suisse, du 22 novembre au 13 décembre 2026.

La compétition se composera de 14 parties classiques. Le joueur qui marquera 7,5 points remportera le titre ; en cas d'égalité, le vainqueur sera déterminé par un tie-break. Le vainqueur recevra 1,3 million de dollars et le finaliste 1,2 million de dollars.

Javokhir Sindarov a grimpé d'une place au classement en ligne de la FIDE, devenant le troisième joueur d'échecs mondial.

Auparavant, Bibisara Assaubayeva avait répondu sur sa chaîne Telegram à un abonné lui demandant depuis quand elle sortait avec Javokhir, précisant qu'à l'époque, son classement n'avait pas encore atteint les 2700 points.

Javokhir SindarovBibisara AssaubayevaFédération d'échecs d'OuzbékistanGenèveChampionnat du monde d'échecs 2026
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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