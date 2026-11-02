Triomphe à Bichkek : Ahadxon Kimsanboyev devient champion d'Asie de para-échecs

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Triomphe à Bichkek : Ahadxon Kimsanboyev devient champion d'Asie de para-échecs

L'équipe nationale ouzbèke de para-échecs a célébré un nouveau succès majeur sur la scène internationale. Lors du 4e Championnat d'Asie de para-échecs qui se déroule à Bichkek, capitale du Kirghizistan, notre compatriote Ahadxon Kimsanboyev a atteint la plus haute marche du podium dans l'épreuve de parties rapides.

Selon la Fédération ouzbèke des échecs (Uz Chess Federation), notre représentant a fait preuve d'un jeu stable et de haut niveau tout au long du tournoi, s'emparant de la 1ère place.

Des duels acharnés et une victoire convaincante : les détails de la compétition

Les épreuves de parties rapides ont été intenses et très disputées :

  • 4,5 points en 5 rondes : À l'issue des 5 rondes, Kimsanboyev a réussi à accumuler 4,5 points sur 5 possibles ;

  • Un leadership incontesté : Avec la participation des meilleurs para-échecs du continent, ce résultat exceptionnel a assuré à l'athlète ouzbek la médaille d'or avant même la fin du tournoi ;

  • Le potentiel du para-échecs ouzbek : Ce résultat en Ouzbékistan prouve une fois de plus que le sport pour les personnes handicapées, et en particulier le para-échecs, se développe rapidement.

Du titre mondial estival au sommet asiatique : la série victorieuse de Kimsanboyev

Ce n'est pas la première fois qu'Ahadxon Kimsanboyev triomphe dans des compétitions internationales. La saison actuelle est devenue une année véritablement exceptionnelle pour l'athlète :

  • Championnat du monde à Sofia : Durant l'été, lors du IVe Championnat du monde IBSA pour les joueurs aveugles et malvoyants organisé à Sofia, en Bulgarie, il avait déjà fait preuve de son talent en remportant le titre suprême ;

  • Reconnaissance continentale : Sacré champion du monde cet été, l'athlète a confirmé son statut lors du championnat continental à Bichkek, prouvant qu'il est le meilleur joueur d'échecs d'Asie.

Ahadxon KimsanboyevChampionnat d'Asie de para-échecsFédération ouzbèke des échecsPara-échecsOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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