L'équipe nationale ouzbèke de para-échecs a célébré un nouveau succès majeur sur la scène internationale. Lors du 4e Championnat d'Asie de para-échecs qui se déroule à Bichkek, capitale du Kirghizistan, notre compatriote Ahadxon Kimsanboyev a atteint la plus haute marche du podium dans l'épreuve de parties rapides.

Selon la Fédération ouzbèke des échecs (Uz Chess Federation), notre représentant a fait preuve d'un jeu stable et de haut niveau tout au long du tournoi, s'emparant de la 1ère place.

Des duels acharnés et une victoire convaincante : les détails de la compétition

Les épreuves de parties rapides ont été intenses et très disputées :

4,5 points en 5 rondes : À l'issue des 5 rondes, Kimsanboyev a réussi à accumuler 4,5 points sur 5 possibles ;

Un leadership incontesté : Avec la participation des meilleurs para-échecs du continent, ce résultat exceptionnel a assuré à l'athlète ouzbek la médaille d'or avant même la fin du tournoi ;

Le potentiel du para-échecs ouzbek : Ce résultat en Ouzbékistan prouve une fois de plus que le sport pour les personnes handicapées, et en particulier le para-échecs, se développe rapidement.

Du titre mondial estival au sommet asiatique : la série victorieuse de Kimsanboyev

Ce n'est pas la première fois qu'Ahadxon Kimsanboyev triomphe dans des compétitions internationales. La saison actuelle est devenue une année véritablement exceptionnelle pour l'athlète :