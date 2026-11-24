Abdusattorov défendra son titre au tournoi «London Chess Classic–2026»
Du 25 novembre au 7 décembre, dans la capitale britannique, Londres, se tiendra la 16e édition du tournoi international d'échecs «London Chess Classic–2026». C'est ce qu'a annoncé le service de presse de la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan.
Le grand maître Nodirbek Abdusattorov (2772) défendra les couleurs de l'Ouzbékistan lors de cette compétition prestigieuse. Notre compatriote affrontera les meilleurs joueurs mondiaux dans le groupe principal «Masters». Liste des participants et format du tournoi
Nodirbek Abdusattorov,
le joueur le mieux classé du groupe «Masters», sera opposé aux grands maîtres suivants :№
Joueur
Pays
Classement
1
Nodirbek Abdusattorov
Ouzbékistan
2772
2
Nihal Sarin
Inde
2720
3
Levon Aronian
États-Unis
2719
4
Andy Woodward
États-Unis
2635
5
Vasyl Ivanchuk
Ukraine
2635
6
Gawain Jones
Angleterre
2630
7
Ihor Samunenkov
Ukraine
2610
8
Luke McShane
Angleterre
2606
9
Michael Adams
Angleterre
2597
10
Shreyas Royal
Angleterre
2537
La compétition se déroule selon un système de tournoi toutes rondes en échecs classiques, où les participants s'affronteront sur
9 rondes. Le contrôle du temps est de 90 minutes pour les 40 premiers coups, suivies de 30 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup. Calendrier, dotation et tournoi rapide avec Magnus Carlsen
Heure de début :
Les rencontres de la 1ère ronde débuteront demain, le 25 novembre, à 21h00 heure de Tachkent. Prix : La dotation totale s'élève à 131 000 dollars américains,
et le vainqueur recevra un prix de 65 500 dollars. Compétitions «Super Rapid» : Les 5 et 6 décembre, un tournoi rapide de 10 rondes sera organisé, auquel participera également le célèbre grand maître norvégien Magnus Carlsen. Rappelons que l'année dernière, Nodirbek Abdusattorov a remporté le premier prix au tournoi de Londres avec
7,5 points sur 9 possibles. Selon vous, Nodirbek Abdusattorov pourra-t-il réitérer son exploit au «London Chess Classic–2026» ? Laissez vos avis en commentaires ! Magnus Karlsen ham qatnashadi.
Eslatib o‘tamiz, Nodirbek Abdusattorov o‘tgan yili Londonda o‘tkazilgan turnirda 9 imkoniyatdan 7,5 ochko jamg‘arib, bosh sovrinni qo‘lga kiritgan edi.
Sizningcha, Nodirbek Abdusattorov «London Chess Classic–2026» turnirida o‘tgan yilgi chempionlik natijasini takrorlay oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
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