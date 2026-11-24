Du 25 novembre au 7 décembre, dans la capitale britannique, Londres, se tiendra la 16e édition du tournoi international d'échecs «London Chess Classic–2026». C'est ce qu'a annoncé le service de presse de la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan.

Le grand maître Nodirbek Abdusattorov (2772) défendra les couleurs de l'Ouzbékistan lors de cette compétition prestigieuse. Notre compatriote affrontera les meilleurs joueurs mondiaux dans le groupe principal «Masters». Liste des participants et format du tournoi

Nodirbek Abdusattorov,

le joueur le mieux classé du groupe «Masters», sera opposé aux grands maîtres suivants :№

Joueur Pays Classement 1 Nodirbek Abdusattorov Ouzbékistan 2772 2 Nihal Sarin Inde 2720 3 Levon Aronian États-Unis 2719 4 Andy Woodward États-Unis 2635 5 Vasyl Ivanchuk Ukraine 2635 6 Gawain Jones Angleterre 2630 7 Ihor Samunenkov Ukraine 2610 8 Luke McShane Angleterre 2606 9 Michael Adams Angleterre 2597 10 Shreyas Royal Angleterre 2537 La compétition se déroule selon un système de tournoi toutes rondes en échecs classiques, où les participants s'affronteront sur

9 rondes. Le contrôle du temps est de 90 minutes pour les 40 premiers coups, suivies de 30 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup. Calendrier, dotation et tournoi rapide avec Magnus Carlsen