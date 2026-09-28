Les héros de l'Olympiade d'échecs récompensés par des distinctions nationales

Le travail des joueurs d'échecs ouzbeks, auteurs d'un triomphe historique à Samarcande, a été dûment reconnu. La 46e Olympiade d'échecs et la 3e Olympiade d'échecs pour personnes handicapées ont vu les athlètes, entraîneurs et experts du secteur ayant participé avec succès être décorés de distinctions nationales.

Cette reconnaissance n'est pas un simple prix. Lors de la compétition à Samarcande, qui a réuni près de 2 000 joueurs d'échecs et grands maîtres de plus de 200 pays, l'équipe masculine d'Ouzbékistan a remporté une victoire historique, double championne olympique obtenant ainsi ce titre honorifique.

Les champions olympiques honorés par l'État

Muxiddin Madaminov, l'un des brillants représentants de l'école d'échecs ouzbèke, a reçu le titre honorifique de « Fierté de l'Ouzbékistan ».

Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov et Nodirbek Yakubboyev ont été décorés du titre honorifique d'« Athlète émérite de la République d'Ouzbékistan ».

De même, le membre de l'équipe nationale Javohir Sindorov a été décoré de l'ordre « Pour services dévoués ».

Chacun de ces joueurs d'échecs à Samarcande a été cité parmi les athlètes ayant contribué à cette victoire historique.

Les entraîneurs et les représentants de la fédération également récompensés

Derrière ce résultat historique se cache non seulement le talent des joueurs, mais aussi l'école d'entraînement et le système organisationnel formés au fil des ans.

À cet égard, Rustam Qosimjanov et Samandar Shermuhammadov ont reçu le titre honorifique d'« Entraîneur sportif émérite de la République d'Ouzbékistan ».

Komil Sindarov, vice-président de la Fédération ouzbèke des échecs, a reçu le titre honorifique d'« Entraîneur de la jeunesse émérite de la République d'Ouzbékistan ».

Le secrétaire général de la fédération, Bobir Sattarov, et l'employé responsable du secteur sportif, Rashid Talipov, figurent parmi les récipiendaires de l'ordre de l'« Amitié ».

Nafisa Mo‘minova, entraîneuse en chef de l'équipe féminine, a également été décorée de l'ordre de l'« Amitié ».

De Javohir Sindorov aux joueurs handi-échecs

La liste des distinctions nationales couvre des athlètes travaillant dans diverses disciplines échiquéennes.

Jahongir Vohidov a été décoré de l'ordre du « Courage », tandis que les représentants du handi-échecs Sirojiddin Zaynidinov, Selbi Kakishova, Ahadxon Kimsanboyev, Sardorbek Mamarajabov et Marsel Shayusupov ont également reçu cet ordre.

Des joueurs d'échecs tels qu'Abdimalik Abdisalimov, Humoyun Begmuratov, Ortiq Nig‘matov et Muhammadzohid Suyarov ont été récompensés par la médaille du « Créateur de l'avenir ».

Les experts de la fédération en technologies de l'information et en méthodologie échiquéenne, Komiljon Azizov et Javlon Mardonov, ont également été jugés dignes de cette médaille.

Les membres de l'équipe féminine également reconnus

Les membres de l'équipe féminine d'Ouzbékistan, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva, Guldona Karimova, Umida Omonova, Gulruxbegim Tohirjonova et Afro‘za Xamdamova, ont été récompensées par la médaille de la « Vie saine ».

Baxtiyor Jumayev, spécialiste de l'organisation des compétitions et commentateur de la fédération d'échecs, a également reçu cette médaille.

Cette liste montre que la fête des échecs à Samarcande n'a pas été le résultat du travail de quelques champions seulement, mais celui de l'ensemble des athlètes, entraîneurs, experts de la fédération et joueurs handi-échecs.

La victoire à Samarcande — la suite d'une nouvelle histoire

La tenue pour la première fois en Ouzbékistan de la 46e Olympiade d'échecs a encore accru l'importance de la compétition. La préparation de l'Olympiade a été menée dans le but de populariser les échecs dans le pays et de soutenir la nouvelle génération de talents.

La victoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a été l'un des résultats les plus éclatants de ce processus.

Dans son message de félicitations du 27 septembre, le président Shavkat Mirziyoyev a qualifié de victoire historique le résultat obtenu par l'équipe dans une compétition réunissant des représentants de plus de 200 pays. Il a également souligné que l'équipe d'Ouzbékistan a battu les champions olympiques en titre, l'Inde, ainsi que la Chine et les États-Unis, classés haut dans le classement mondial.

La victoire remportée sur l'échiquier à Samarcande est désormais gravée dans l'histoire par des distinctions nationales.

Plus important encore, ce résultat a démontré une fois de plus le potentiel des échecs ouzbeks sur la scène internationale. Le succès actuel de la génération championne à Samarcande pourrait ouvrir la voie vers de nouveaux sommets pour des milliers de jeunes passionnés d'échecs.