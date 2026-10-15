Univ. Craiova — Getafe : compositions et direct commenté

La rencontre Univ. Craiova — Getafe dans le cadre de la Ligue Europa Conférence débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de l'Univ. Craiova : 21. Popescu L., 9. Al Hamlavi A., 10. Baiaram S., 8. Baluta T., 11. Bancu N. (capitaine), 20. Cicaldau A., 16. Lameira J., 3. Romanchuk O., 6. Screciu V., 24. Stevanovic N., 23. Teles.

Entraîneur de l'Univ. Craiova : Coelho F.

Composition de départ de Getafe : 13. Soria D., 3. Dakonam, 2. Djene, 16. Francho, 21. Garcia A., 8. Gudelj N., 6. Martin M., 9. Mayoral B., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 26. Vallu J.

Entraîneur de Getafe : Bordalas Jimenez J.