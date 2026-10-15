Univ. Craiova — Getafe : compositions et direct commenté
La rencontre Univ. Craiova — Getafe dans le cadre de la Ligue Europa Conférence débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ de l'Univ. Craiova : 21. Popescu L., 9. Al Hamlavi A., 10. Baiaram S., 8. Baluta T., 11. Bancu N. (capitaine), 20. Cicaldau A., 16. Lameira J., 3. Romanchuk O., 6. Screciu V., 24. Stevanovic N., 23. Teles.
Entraîneur de l'Univ. Craiova : Coelho F.
Composition de départ de Getafe : 13. Soria D., 3. Dakonam, 2. Djene, 16. Francho, 21. Garcia A., 8. Gudelj N., 6. Martin M., 9. Mayoral B., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 26. Vallu J.
Entraîneur de Getafe : Bordalas Jimenez J.
En direct EN DIRECT
54
Assad Al Hamlawi (Univ. Craiova) réalise un superbe raid solitaire, élimine deux défenseurs et décoche une frappe lourde de l'extérieur de la surface dans la lucarne. Le gardien était vigilant et sort un arrêt extraordinaire.
51
David Šmac avertit João Lameira (Univ. Craiova) d'un carton jaune pour une faute.
50
L'Universitatea Craiova contrôle le ballon, enchaîne quelques passes et attend une bonne occasion de frapper.
47
Teles (Univ. Craiova) a tiré depuis une très bonne position à l'extérieur de la surface, mais un défenseur a courageusement contré le ballon.
46
José Bordalás Jiménez a effectué un changement à la mi-temps. Kiko Femenía (Getafe) remplace Andrés García.
46
Superbe jeu d'équipe de l'Universitatea Craiova, ils contrôlent le ballon avec de nombreuses passes courtes. S'ils veulent trouver une brèche en défense et marquer, la patience est le facteur clé.
46
Tout est prêt pour le début de la seconde période.
45+2
David Smaich siffle la fin de la première mi-temps.
45+1
Pas de chance ! Alexandru Cicâldău (Univ. Craiova) décoche une superbe frappe près de la surface, mettant le gardien en difficulté, mais le ballon passe juste au-dessus de la barre transversale. Sortie de but pour Getafe.
45
1 minute de temps additionnel.
44
Nemanja Gudelj (Getafe) a tenté de trouver Francioni, mais a trop appuyé sa passe. Le sort du ballon donne un renvoi aux 5 mètres 50 pour l'Univ. Craiova.
40
Les joueurs de Getafe contrôlent le ballon et multiplient les passes courtes, attendant que des espaces s'ouvrent en défense.
37
Match : Univ. Craiova - Getafe. Score : 0-0. Commentaire : Possession – 51:49.
35
Universitatea Craiova contrôle actuellement le ballon grâce à des passes précises et garde le match en main.
31
Assad Al Hamlawi (Univ. Craiova) lève la tête à l'entrée de la surface et décoche une frappe puissante, mais le ballon passe juste au-dessus de la barre.
30
Getafe semble retrouver son jeu et contrôle le ballon. Ils attendent le bon moment pour se créer de nouvelles occasions d'attaquer.
29
Martín Satriano (Getafe) récupère un ballon qui traîne dans la surface, mais sa frappe passe juste au-dessus de la barre.
27
À quoi pensait Oleksandr Romanchuk (Univ. Craiova) ? Il ne s'en tirera pas comme ça. L'arbitre lui montre un carton jaune.
24
L'Universitatea Craiova garde le rythme du match sous contrôle grâce à des passes courtes précises.
22
Assad Al Hamlawi (Univ. Craiova) décoche une frappe puissante de loin. Sa belle tentative passe tout près du poteau gauche.
22
Davinci (Getafe) s'est engagé très violemment dans la lutte pour le ballon et David Smaich a sifflé la faute.
19
Les joueurs de Getafe se font de courtes passes pour percer la défense adverse et lancer une contre-attaque rapide.
16
Ramón Terrats (Getafe) décide de jouer le corner à deux pour accélérer le rythme.
14
Teles (Univ. Craiova) a démarré sa course trop tôt et l'assistant a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu.
12
Getafe maîtrise le milieu de terrain grâce à un excellent contrôle et des passes précises.
8
Djené (Getafe) a retenu son adversaire pour l'empêcher d'avoir le ballon, et l'arbitre a sifflé une faute.
5
Le coup de pied arrêté tiré par l'Universitatea Craiova a été facilement dégagé par l'un des défenseurs.
4
L'Universitatea Craiova ralentit le rythme avec des passes en une ou deux touches. L'adversaire souffre, courir après le ballon demande beaucoup d'énergie.
2
Les joueurs de Getafe échangent de courtes passes.
1
Le match vient de commencer.
21:46
Enfin les joueurs entrent sur la pelouse ! Getafe va donner le coup d'envoi.
21:45
L'arbitre du match d'aujourd'hui sera David Smajc.
21:45
Les compositions de départ des deux équipes sont déjà connues et vous pouvez les consulter dans les détails du match.
21:45
Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour vous faire vivre le commentaire en direct de ce match et couvrir les moments les plus intéressants et importants. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez rien, installez-vous confortablement et profitez-en.
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