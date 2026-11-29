Javohir Sindarov bat Gukesh Dommaraju
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Dans les matchs pour la couronne mondiale d'échecs à Genève, Javohir Sindarov a remporté une nouvelle victoire. Il a battu Gukesh Dommaraju lors de la cinquième partie de la compétition.
Après cette victoire, Sindarov mène désormais 3-2 au score global. Il prend l'avantage dans la course au titre de champion.
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