Dans les matchs pour la couronne mondiale d'échecs à Genève, Javohir Sindarov a remporté une nouvelle victoire. Il a battu Gukesh Dommaraju lors de la cinquième partie de la compétition.

Après cette victoire, Sindarov mène désormais 3-2 au score global. Il prend l'avantage dans la course au titre de champion.